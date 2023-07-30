Başkan Palancıoğlu'ndan Büyük Bürüngüz'e müjde üstüne müjde

Mahalle Buluşmaları çerçevesinde Büyük Bürüngüz Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Büyük Bürüngüz'e yeni müjdeler verdi.

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  • 30.07.2023 16:52
  • Güncelleme: 30.07.2023 17:33
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Başkan Palancıoğlu'ndan Büyük Bürüngüz'e müjde üstüne müjde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mahalle Buluşmaları çerçevesinde Büyük Bürüngüz Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Büyük Bürüngüz’e yeni müjdeler verdi.

Büyük Bürüngüz Mahallesine doğalgaz geleceğini, nitelikli bir sosyal tesis yapacaklarını ve mahalledeki sulama suyu sorununu çözeceklerini vurgulayan Başkan Palancıoğlu; “Melikgazi’mizin her mahallesinde, tüm hemşehrilerimizin ihtiyaçları için çalışmalara devam edeceğiz. Büyük Bürüngüz Mahallemiz için yoğun bir çalışma yaparak Doğalgaz ile ilgili çalışmaları Kayserigaz tamamladı. Çalışmalar bu hafta itibariyle başladı. Burasının en büyük problemlerinden bir tanesi içme suyuyla ilgili asbestli borulardı. Kayserigaz’a teşekkür ederiz. Eş zamanlı olarak alt yapı çalışmaları devam edecek. Yaz sonunda bu çalışmalar bittikten sonra bizde asfalt ve parke çalışmalarını tamamlayacağız. Alt yapı ve üst yapı ile birlikte mahallemiz daha nitelikli bir hale gelecek. Tüm kurumlarımız, yetkililerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir mesai harcayarak inşallah Büyük Bürüngüz’ü doğalgazla buluşturacağız. Hayırlı olsun” diye konuştu.

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İHA

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