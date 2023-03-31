Başkan Palancıoğlu'ndan esnaf ziyareti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhuriyet Mahallesi pastırmacılar çarşısı esnafını ziyaret ederek esnafa hayırlı kazançlar diledi.

PAYLAŞ
  • 31.03.2023 15:46
  • Güncelleme: 31.03.2023 16:45
  • 57
Başkan Palancıoğlu'ndan esnaf ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhuriyet Mahallesi pastırmacılar çarşısı esnafını ziyaret ederek esnafa hayırlı kazançlar diledi.

Çarşı bölgesinin Kayseri ticaretinin kalbi olduğunu söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri’miz ticaretin kalbidir. İlçemizde ise ticarete can veren esnaflarımız oldukça fazla. Esnaf dostu belediye olarak her fırsatta esnaflarımızla bir aradayız. İlçemizin sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir rol oynayan esnaflarımızı ara ara ziyaret ediyor, onların ihtiyaçlarını dinliyoruz. Kent hayatını daha konforlu hala getirmek için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

“Esnafımızı seviyoruz” diyen Palancıoğlu, “Çarşımızın canlanması için bizde belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Belediye olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri zamanında ve yerinde olması için vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Esnafımızın kazançlarının bereketli olmasını diliyorum. Güler yüzlü ve samimi sohbetlerinden dolayı esnafımıza teşekkür ediyorum” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Rektör Altun'dan deprem bölgesinde çalışmalara katılan öğretim üyelerine teşekkür

Rektör Altun'dan deprem bölgesinde çalışmalara katılan öğretim üyelerine teşekkür

Kocasinan'da kişi başına düşen yeşil alan 15,23 metrekareye ulaştı

Kocasinan'da kişi başına düşen yeşil alan 15,23 metrekareye ulaştı

Talas'ta gönül sofrası kuruldu

Talas'ta gönül sofrası kuruldu

Başkan Büyüksimitci: 'Kayseri'nin ihracatı 2022 yılına göre yüzde 5,5 arttı'

Başkan Büyüksimitci: 'Kayseri'nin ihracatı 2022 yılına göre yüzde 5,5 arttı'

Büyükşehir'den 4 yılda 226 milyon TL'lik 'tarım ve hayvancılık' atılımı

Büyükşehir'den 4 yılda 226 milyon TL'lik 'tarım ve hayvancılık' atılımı

Çarşı Melikgazi hızla tamamlanıyor

Çarşı Melikgazi hızla tamamlanıyor

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

3
Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

Kandilli'den Kayseri Deprem Tarihi Değerlendirmesi

4
Yoshinori Moriwaki: 'Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz'

Yoshinori Moriwaki: “Kayserililer rahat olsun, daha büyük deprem beklemiyoruz”

5
18 yaşındaki genç ölü bulundu

18 yaşındaki genç ölü bulundu

6
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüketiciler Birliği 'Kayseripark'taki kaçak inşaatı Cumhurbaşkanına iletecek

Tüketiciler Birliği 'Kayseripark'taki kaçak inşaatı Cumhurbaşkanına iletecek

Başkan Palancıoğlu'ndan esnaf ziyareti

Başkan Palancıoğlu'ndan esnaf ziyareti

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç, İldem Esnafını ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, İldem Esnafını ziyaret etti

Kayseri'nin yıllık ihracatı yüzde 5,5 arttı

Kayseri’nin yıllık ihracatı yüzde 5,5 arttı

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Depremde evi hasar görenler dikkat: 'Dilekçeleriniz ret edilmişse, dava açabilirsiniz'

Depremde evi hasar görenler dikkat: 'Dilekçeleriniz ret edilmişse, dava açabilirsiniz'

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü