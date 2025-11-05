Başkan Palancıoğlu'ndan, Gazze İçin Hayır Çarşısı'na ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Kadın Kolları iş birliğiyle kurulan ‘Gazze İçin Hayır Çarşısı’nı ziyaret etti. Başkan Palancıoğlu, Gazze'ye yardım etmek isteyen tüm vatandaşlara teşekkür ettiğini vurgulayarak, “Gazze'ye yardım etmek isteyen tüm vatandaşlarımıza açık olan çarşı organizasyonunda emeği geçen Kayseri İl Müftümüz Sayın Durmuş Ayvaz'a, Melikgazi İlçe Müftümüz Sayın Alim Yaya'ya, Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi Kadın Kolları Sorumlusu Sayın Pembe Yıldırım'a, gönüllülere, emeği geçenlere ve tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.