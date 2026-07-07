Başkan Palancıoğlu'ndan Melikgazi Kayseri Basketbol açıklaması 'Rekabetçi bir takım oluşturmamız için bir bütçe lazım'

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çekilen daha sonra lige devam edeceği açıklanan Melikgazi Kayseri Basketbol kulübü hakkında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’de mücadele edebilmesi için bütçenin gerekli olduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu; “Basket takımı ile ilgili buradaki sorun şu: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımların olduğu ligde mücadele ediyoruz. Bizim de yasal bütçemiz belli, gider bütçemizin belli bir oranını harcayabiliyoruz. Şu ana kadar dört senedir bizden talep edildi ki hani bu takım ligde kalsın düşmesin diye, düşme aşamasında biz aldık ve o sene son 4-5 maçı organize ettik, kazandık ve ligde tuttuk. Dört senedir de ligde. Ama geçen sene mesela Bodrumspor gibi çok bütçeli bir takım çekildi, Çanakkale çekildi, İzmit çekildi. Çekilen bir sürü takım oldu çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray birbirine düştü. Basketbolcu fiyatlarını uçurdular, teknik direktör fiyatlarını uçurdular. Bundan dolayı da bütçe ya yüksek bir bütçe vermeniz gerekiyor ki ilk üçe oynayın ya da rutin bir takım halinde belli bir seviyede kalıyorsunuz. Bundan dolayı da ekonomik durum belli, kurumlar da çok destek vermiyor sanayi kuruluşları olsun diğer kurumlar olsun. Dolayısıyla bu sene bir alt ligde devam etsek diye düşünüyorduk. Ama kamuoyunda bir baskı var. Dolayısıyla Basketbol Federasyonu ile de görüştük. Eğer tekrar devam ettirme süre geçmişti normalde insiyatif kullanma imkanları oluyormuş. Eğer olursa onlardan haber bekliyoruz, haber verecekler. Tekrar devam edeceğiz ama rekabetçi bir takım oluşturmamız için bir bütçe lazım. Eğer bir yerde biz mücadele ediyorsak hep biliyorsunuz ilklerdeyiz, en iyisi olmanın mücadelesini veriyoruz. Ama onu olamıyorsak da öbür takımlara çerez olmak istemiyorum. İşin açıkçası sürekli yenilen bir takıma da sahip olmak hoşuma gitmediği için ben bu sene işin açıkçası diğer takımlarla da konuştuğumda bütçeler üç katı, dört katı artmış durumda. 1 milyona transfer ettiğimiz oyuncuyu şu anda 4 milyona başka takım aldı. Şimdi biz onu elimizde tutamıyoruz. Aynı şekilde teknik direktör de. Geçmişe yönelik borçları vardı, onları bir çoğunu yapılandırdık kapattık. Dolayısıyla aslında Kayseri'nin derdiyle biz dertlendik. Ama açık konuşmak gerekirse kimse bizi arayıp sormadı, ta ki ne zamana kadar? Bu sene devam etmiyoruz diyene kadar. Sonradan bir insanlarda niye devam etmiyoruz diye bir şey oldu. Aslında bize destek verilseydi çok daha farklı konumlarda olurduk” ifadelerini kullandı.