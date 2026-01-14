Başkan Palancıoğlu'ndan Miraç Kandili Mesajı

Üç ayların manevi değeri yüksek, önemli kandil ve gecelerle taçlandığını belirten Başkan Palancıoğlu, "Miraç, manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği, Allah’ın lütuf ve inayetinin daha fazla hissedildiği önemli gecelerden biridir. Miraç, sadece bir gece değil, aynı zamanda her müminin iç dünyasında bir yükseliş, bir arınma ve tazelenme vesilesidir. Bu bilinçle idrak ettiğimiz Miraç Kandili de diğer kandil geceleri gibi, insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güçlenmesine vesile olan, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, büyük bir coşkuyla idrak ettiğimiz mübarek gecelerden biridir. Ellerimizi semaya açtığımız, lütuf ve ikramlarla dolu olan bu gecede miracın huzuru ile manevi dünyamızı aydınlatmasını sağlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik eder, Miraç Kandili'nin tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.” diye belirtti.