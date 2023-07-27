Başkan Palancıoğlu'ndan Müteahhitlere Kentsel Dönüşüm Sunumu

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyenin gerçekleştirdiği ve birçok belediyeye örnek olan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında müteahhitlere bilgilendirme yaptı.

PAYLAŞ
  • 27.07.2023 12:25
  • Güncelleme: 27.07.2023 12:37
  • 61
Başkan Palancıoğlu'ndan Müteahhitlere Kentsel Dönüşüm Sunumu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyenin gerçekleştirdiği ve birçok belediyeye örnek olan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında müteahhitlere bilgilendirme yaptı.

Sadece bina yapmadıklarını bununla beraber mahallenin ihtiyacı olan cami, okul, sağlık merkezi, sosyal tesisler, çocuk oyun alanları da yaptıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu; “Bugün Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Anbar, Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projelerimizle ilgili müteahhitlerimizle bir araya gelerek dönüşümle alakalı çalışmalarımızı ve detaylı bilgileri aktardık. Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Anbar, Battalgazi Mahallemizde devam eden çalışmalarımıza ek olarak Çorakçılar Mahallemizde de dönüşüm çalışmalarına başlayacağız. Şuana kadar yaklaşık 80 blok, 4 bin daireye tekabül eden bir kentsel dönüşüm çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Küçükali bölgesi 32 blok, 1500 daire. Memduh Başkanımız zamanında başlayan çalışmamızın biz son aşamasını sağlamış olduk. Küçükali peyzajı çevre düzeni ve şehir merkezine çok yakın konumu ile camisi, sosyal tesisi ile çok güzel bir yer oldu. Anbar Mahallemizi de tüm sosyal donatıları ve gerekli ihtiyaçları ile beraber tamamladık. Kazım Karabekir 1. Etapda 39 blok 1984 daire yer alıyor. Çok güzel bir mahalle ortaya çıktı. Geçen hafta sağlık ocağı ve kapalı Pazar yerinin açılışını yaptık. Yeni parklar, 3 okul ve bir kapalı spor salonunu bitirdik ve bir akıl küpü kütüphanesi ve ikinci bahar evinin de açılışını yapacağız. 10 bin kişinin yaşayacağı bir yaşam alanı da ortay çıktı. Kentsel dönüşümle devam eden 66 blok, yaklaşık 2500 daire çalışmamız var. Küçükali 2. Etapda 23 blok 910 daireyi içeren bir çalışmamızda devam ediyor. Kazım Karabekir’de 20 blokluk çalışma devam ediyor. Yakında burasının da ihalesine başlayacağız. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 1. Etap kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde 6 blok 228 daire de kaba inşaat bitti. 2. Etabına başlayacağız. Anbar’da 7 blok 223 daire için çalışmalarımız devam ediyor, ihalesine çıkacağız. 2+1 ve 3+1 olacak bu dairelerimiz. En son yapacağımız ihale ise Çorakçılar Mahallesi 4 blok 160 daire kentsel dönüşüm çalışmamız. Konutlarımızın çoğu sosyal donatı alanları ile birlikte tamamlanarak ulaşım, eğitim, sağlık ve alt yapı çalışmaları ile birlikte yapılıyor. Kentsel Dönüşümden sonra sosyal ve ekonomik açıdan mahallede büyük bir iş ortaya çıkıyor. Katılımları için müteahhitlerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
1 haftada 40 hırsızlık olayı aydınlatıldı

1 haftada 40 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Talas Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı

Talas Millet Bahçesi'nde sona yaklaşıldı

Yeşilyurt Park alanında 'Doğa dostu' Çalışmalar

Yeşilyurt Park alanında 'Doğa dostu' Çalışmalar

Vali Çiçek Ve Başkan Büyükkılıç, Sarkafe Pastanesi Ve Kitap Kafe'nin açılışını yaptı

Vali Çiçek Ve Başkan Büyükkılıç, Sarkafe Pastanesi Ve Kitap Kafe'nin açılışını yaptı

Motosikletli polisler, suçluların ensesinde

Motosikletli polisler, suçluların ensesinde

Hayvanat bahçesindeki hayvanlar aşırı sıcakta buzlu meyve kokteyli ile serinliyor

Hayvanat bahçesindeki hayvanlar aşırı sıcakta buzlu meyve kokteyli ile serinliyor

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri’de suya 7 zam geldi

6
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de termometreler 38 dereceyi gösterdi

Kayseri'de termometreler 38 dereceyi gösterdi

23 Yıldır Ev Hayalleri Bitmedi

23 Yıldır Ev Hayalleri Bitmedi

DAHA FAZLA
Aygen: 'Kronik viral hepatitler önlenebilir ve tedavi edilebilir hastalıklardır'

Aygen: 'Kronik viral hepatitler önlenebilir ve tedavi edilebilir hastalıklardır'

Uyuşturucu ticareti yapan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası

Uyuşturucu ticareti yapan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası

Başkan Palancıoğlu'ndan Müteahhitlere Kentsel Dönüşüm Sunumu

Başkan Palancıoğlu'ndan Müteahhitlere Kentsel Dönüşüm Sunumu

16 ilçede bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

16 ilçede bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Mobilya ustasını vurup kaçtı

Mobilya ustasını vurup kaçtı