Başkan Palancıoğlu, Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisini Gezdi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İzmir'de açılan 17. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi ve Fuarına katılarak bitkileri yakından inceledi.

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  • 08.11.2022 15:57
  • Güncelleme: 08.11.2022 17:36
Başkan Palancıoğlu, Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisini Gezdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İzmir’de açılan 17. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi ve Fuarına katılarak bitkileri yakından inceledi.

Sergide ağaçlandırma adına güzel çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "17. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi ve Fuarına katılım sağladık. Bu çerçevede Melikgazi’mizi daha yeşil bir ilçe yapmak için fidan, ağaç ve süs bitkilerini inceledik. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi, üreticiyle alıcıyı doğrudan buluşturuyor. Çalışkan ve üretken insanların yaşadığı bölgedeyiz. Her alanda süs bitkilerinin merkezi olan Ödemiş’i güç birliğiyle çok daha ileriye taşınacağına inanıyorum. Birçok kişi belki bilmiyor ama süs bitkileri ve ağaç grupları doğadaki kirli havayı emerek temiz havayı sağlıyor. Bizler geleceğimiz için, bizden sonraki nesil için daha çok bitki, ağaç ve ağaç grupları dikmemiz gerekiyor. Melikgazi Belediyesi olarak ilçemiz için bunu görev bildik ve bu yönde ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. İlçemize fidan değil ağaç dikiyoruz. İlçemiz yeşil bir nefes almaya başladı. Ve ağaçlanmadaki zaman kaybını ortadan kaldırıyoruz. 15 ila 50 yaş arası ağaçlar dikiyoruz. Yapmış olduğumuz ağaçlandırma çalışmaları ile Melikgazi’miz her geçen gün daha yeşil ve daha güzel olacak inşallah. Her yıl üstüne koyarak bu serginin buralara gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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İHA

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