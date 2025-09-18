Başkan Palancıoğlu, 'Öğrencilerimizle heyecanlı bir deneyim yaşadık'

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, TEKNOFEST 2025 İstanbul’a, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte katıldı. Başkan Palancıoğlu, “İnsansız hava araçlarının yanı sıra milli gurur kaynağımız deniz, kara ve hava araçlarının sergisini ve daha pek çok teknolojiyi yakından gören öğrencilerimizle heyecanlı bir deneyim yaşadık” dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu kez İstanbul’da düzenleniyor. 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, TEKNOFEST 2025 İstanbul’a, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte katıldı. Başkan Palancıoğlu, öğrencilerin savunma sanayine destek vereceği günlerin heyecanını yaşadığına dikkat çekerek açıklamalarda bulundu. Başkan Palancıoğlu, “Milli teknoloji hamlesinin en büyük sahnesi TEKNOFEST 2025 İstanbul'a, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizle birlikte katıldık. Savunma Sanayiinin gurur tablosu Türkiye'nin ilk uçak motorunun, Hürkuş'un, Baykar Bayraktar TB2, TB3 insansız hava araçlarının yanı sıra milli gurur kaynağımız deniz, kara ve hava araçlarının sergisini ve daha pek çok teknolojiyi yakından gören öğrencilerimizle heyecanlı bir deneyim yaşadık. Akabinde Savunma Sanayii, TEİ, TUSAŞ stantlarını ziyaret ederek Savunma Sanayii Başkan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Hakan Karataş, TUSAŞ Genel Müdürümüz Sayın Dr. Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ile bir araya geldik. Öğrencilerimizin Türkiye'nin savunma sanayine destek vereceği günlerin heyecanıyla” şeklinde konuştu.