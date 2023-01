Başkan Palancıoğlu, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Esentepe Mumcular İlkokulu’nu ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarıyılında minik öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; öğrencilere yarıyıl tatilini, ikinci döneme dinlenmiş bir şekilde başlamak için iyi bir fırsat olarak değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Başkan Dr. Palancıoğlu, her öğrenciyi başarısından dolayı tebrik ederek; "Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz, bizim umudumuz, geleciğin mimarlarıdır. Aldığınız eğitim ışığında; kendinize, ailenize ve ülkenize fayda sağlayacak neferlersiniz. Önünüzdeki bu yarıyıl tatilini hem dinlenerek hem de öğrenmeye devam ederek geçirmenizi isterim. Bizlerde belediye olarak ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizi bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlere saygılı bireyler olarak geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretindeyiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı her zaman önemsiyoruz. Onların her zaman yanında olacağız. Hepinizi başarılarınızdan dolayı kutluyor, iyi tatiller diliyorum. Her biri birbirinden kıymetli olan öğrencilerimizin hem eğitimleri hem de sosyal yaşantıları anlamında elimizden gelen tüm imkânları seferber etmeye devam edeceğiz. Yarıyılın tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.