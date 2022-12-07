Başkan Palancıoğlu öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi'nde Kariyer Günleri çerçevesinde öğrencilerle tecrübelerini ve gençliğe yönelik projelerini paylaştı.

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  • 07.12.2022 10:46
  • Güncelleme: 07.12.2022 13:23
Başkan Palancıoğlu öğrencilerle tecrübelerini paylaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi’nde Kariyer Günleri çerçevesinde öğrencilerle tecrübelerini ve gençliğe yönelik projelerini paylaştı.

Konuşmasında öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu tecrübelerini paylaşarak, “Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik projeleri her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu yüzden bugün sizlerle bir arada olmak benim için ayrı bir mutluluk. Meslek seçimi ve işinize dikkat edin. İşinizi sevin. Kendinizi iyi tanıyın kendi karakterine göre iş seçin. İşini dertlenerek yapın, çünkü ülkemizin böyle gençlere ihtiyacı var. Okulda aldığınız eğitimi, hayattaki tecrübelerinizle pekiştirmeli ve daha donanımlı olarak yarınlara hazırlanmalısınız. Sizler kariyer hedefinize doğru ilerlerken okul sıralarında elde ettiğiniz bilgi, birikim ve eğitim çok önemli. Sanat ve kültür alanında kendinizi çok iyi yetiştirin. O işe yoğunlaşın. Siz başarılı olursanız mutlaka birileri sizi fark eder. Yurtdışında bir yabancı dil öğrenmeye gayret edin. Amacınız yaptığınız iş ne olursa olsun onu en iyi şekilde yapmak olsun. Çalışmadan başarılı olmak mümkün değil. Hayatta 3 karar çok önemli. Arkadaş, eş, iş. Bu kararlarınızı çok iyi verir ve yaşarsanız hayatta çok mutlu olursunuz” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, tecrübe paylaşımının ardından öğrencilerden kendisine yöneltilen sorularına cevap verirken, yerel yönetim olarak Melikgazi’ye yapılan hizmetlerle ilgili de gençleri bilgilendirdi.

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İHA

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