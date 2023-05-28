Başkan Palancıoğlu oyunu kullandı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Şehit Cennet Yiğit İmamhatip Ortaokulunda eşi Emel Palancıoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Turu için oyunu kullandı.

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  • 28.05.2023 13:08
  • Güncelleme: 28.05.2023 13:23
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Başkan Palancıoğlu oyunu kullandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Şehit Cennet Yiğit İmamhatip Ortaokulunda eşi Emel Palancıoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Turu için oyunu kullandı.

Birey olarak ülkenin geleceğinin planlanmasında herkese görev düştüğünü söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Şu anda 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyumuzu kullandık. Ülkemize milletimize hayırlı olsun. Cenabı Allah ülkemizi her zaman payidar eylesin. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü bir oyla, güçlü bir oy farkıyla seçilmesi ve Ülkemize yeniden hizmete devam etmesi için her türlü desteği verdik vermeye de devam edeceğiz. Ben şimdiden sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın inşallah yeni bir şevkle, arzuyla yeni bir kabineyle en iyi şekilde ülkemize hizmet edeceğine hep birlikte hizmet edeceğimizi düşünüyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Hayırlısı ile tekrar iktidarı devam ettirmeyi düşündüklerini söyleyen Kayseri AK Parti Milletvekili Hüseyin Cahit Özden ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar rekor bir oyla iktidara getirmeyi düşündüklerini ifade etti.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, “Yeni Türkiye Yüzyılı için 2. Turda oylarımızı kullandık. Sayın Cumhurbaşkanımızın rekor bir oyla kazanması kamuoyu beklentisidir. Bu anlamada Kayseri’de üzerine düşeni yapacaktır. En çok oy alan iller arasında olacağız” diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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