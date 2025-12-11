Başkan Palancıoğlu, 'Spora ve sporcuya desteklerimiz devam edecek'

Melikgazi Belediyesi’ne ait olan Yeniköy Spor Tesislerinin tribün işleri, sentetik çim sahalar, idari bina tadilat işleri, çevre düzenleme işlerinin tamamlanarak, gençleri spora teşvik etmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak sağlamak amacıyla Erciyes 38 FK Spor Kulübü ile işbirliği için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın desteğini almak adına protokol imzalandı.

Melikgazi Belediyesi Yeniköy Spor Tesisi’ne ait iki adet sentetik çim sahanın yenilenmesi, 780 kişi kapasiteli yeni tribün yapılması ile mevcut idari binanın bakım-onarımı ve çevre düzenlemesi işlerinin yapılması sonucunda Erciyes 38 Futbol Kulübü tarafından kullanımı sağlanacak.

Spora ve sporcuya desteklerinin her zaman devam edeceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyemize ait olan Yeniköy Spor Tesislerimizin tribün işleri, sentetik çim sahalar, idari bina tadilat işleri, çevre düzenleme işlerinin tamamlanarak, gençlerimizi spora teşvik etmek, kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak amacıyla Erciyes 38 FK Spor Kulübümüzle işbirliği için Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın desteğini almak adına protokol imzaladık. Spora ve sporcuya verdiğimiz desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.