Başkan Palancıoğlu 'Şu anda 9 mahallemizde kentsel dönüşüm devam ediyor'

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Şehirdeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Palancıoğlu, “Biz birçok mahallede kentsel dönüşümü başlattık. Şu anda 9 mahallemizde kentsel dönüşüm devam ediyor. Toplanıp gelen vatandaşlarımız var. Ben de diyorum ki: 'Tamam, böyle 10-15 bin metrekare minimum olacak şekilde imar adası olacak şekilde toplanın. Eğer imza atarsanız size de teklif sunalım; kabul ederseniz sizde de kentsel dönüşüm yapalım.' diyorum. Arkadaşlara dedim ki: 'Arkadaşlar, şu bölgede bir kentsel dönüşüm yapın.' 'Başkanım işte bütçemiz yetmez.' 'Yok, biz mümkün olduğunca çok fazla bütçe vermeyeceğiz. Maliyet neyse onun maliyetini vatandaşa yansıtacak şekilde bir çalışma yapalım.' Zaten belli alanlar, merkezi alanlarda arsa rant kazandığı için, değer kazandığı için o maliyetin bir kısmını o sübvanse ediyor. Dolayısıyla biz şu anda Aydınlıkevler'de başladık bu çalışmaya, vatandaşımıza da sunduk. Yaklaşık maliyet nedir, kendilerinden talep ettiğimiz miktar nedir, ellerine nasıl bir daire geçecek? 3+1 daire 2+1'e düşüyor; üstüne 500 bin lira, 700 bin lira, 900 bin lira da ücret ödemeleri gerekiyor. Bu ne zamana kadar? Yıkılıp bina bitene kadar ödemeleri gereken miktar. Vatandaş şimdi bakıyor; 'Ya' diyor, 'elimdeki daire 1,5 milyon eder. Bittiğinde 3,5-4 milyon edecek, 5 milyon edecek. Benim buraya 1 milyon vermemle 1,5 eden daireyi 2,5'a mal etmiş olacağım ama 4 milyon edecek. Ben her halükarda kârlıyım.' %90'ın üzerindeki bir vatandaşımız bunu böyle görüyor ve biz teklif götürdüğümüz yerlerde herkes kabul ediyor; yıkıyoruz, yapıyoruz. Bize arsamızdan dolayı, bizim hissemizden dolayı kalan daireleri de biz vatandaşımıza ya takas yöntemiyle ya da ihaleyle satış yöntemiyle sunuyoruz. Bu sunduğumuz yöntemde de arkadaşlara dedim ki: 'Ya biz belediye olarak bankadan kredi almayalım. Kredi maliyetleri çok yüksek, faizler aşırı yüksek.' Vatandaş da daire alacağı zaman bankaya gittiği zaman onlar da daire parası kadar bir de faize para veriyorlar. Bunu biz paylaşalım; ne yapalım? %25 peşinat koyalım, gerisini 36 ay eşit taksitle; fiyat artışı olmadan, faiz olmadan, ÜFE-TÜFE olmadan 36 eşit parçaya bölelim. Bize ödemeyi yapsınlar, aynı zamanda da dairede otursunlar 36 ay. Hem kiradan kurtulmuş olsunlar. 'Olur mu, olmaz mı?' dediler; biz bir ihaleye çıktık, çok şükür. En son yaptığımız ihalede 21 daire satmıştık, 4 ya da 5 daire peşin ödenmiş. Peşin ödediğinde de %30 indirim yapıyoruz. Daireyi 5 milyon TL'ye aldınız; 'peşin ödüyorum' dediğinizde 1,5 milyon düşüyor, 3,5 milyon TL peşin ödeme yapıyorsunuz. Ama '%25'ini ödeyeceğim' derseniz; 5 milyonun %25'ini (1 milyon 250 bin) ödüyorsunuz, geri kalanı 36 eşit parçaya bölüyoruz. Oturduğunuz dairede 36 ay boyunca o miktarı ödüyorsunuz ve bittiğinde de tapunuzu alıyorsunuz. Dolayısıyla vatandaşımız da memnun, belediye olarak biz de memnunuz” şeklinde konuştu.