Başkan Palancıoğlu 'Tarım Fuarı Kayseri'ye bir değer kattı'

Kayseri OSB Fuar Merkezi’nde düzenlenen 21. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı son gününde de yoğun bir ilgiyle ziyaretçilerini ağırladı. Fuarı ziyaret eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Fuar gayet güzel. Fevzi Bey'e, ekibine, burayı tahsis eden OSB yönetimimiz Mehmet Yalçın Bey'e, yönetimine teşekkür ediyoruz. Kayseri'de çiftçilikle uğraşan, tarımla uğraşan tüm kardeşlerimiz gelmiş. Melikgazi Ziraat Odası Başkanımız Mahmut Abi sağ olsun beraber gezdik. Burada da belediyemize bazı satın almalar da yaptık. Park bahçelerle ilgili alet ekipman satılıyordu, onlardan aldık. Kayseri'ye bir değer katmış. Gayet de yoğun, kalabalık, vatandaşlarımız da memnun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah bu ülkenin tarım ve hayvancılıkla ilgili potansiyeli çok fazla, her geçen gün üstüne koyarak büyüyen, gelişen ve ülkemize destek verir hale gelmesini bu sektörün nasip eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.