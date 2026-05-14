Başkan Palancıoğlu, 'Tüm muhtarlarımızı Çanakkale'ye götürmeyi hedefliyoruz'

Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında, Kayseri Eczacı Odası tarafından hayata geçirilen Eczacı Odası ERVA Spor Kulübü'nün açılış töreni gerçekleştirildi. Program sonrasında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, muhtarları çanakkaleye ziyarete gönderdiğini belirterek ,

Muhtarlarımızı üç farklı kafile olarak Çanakkale’ye ziyarete gönderiyoruz. Özellikle Bursa’da Ulu Camii başta olmak üzere Çanakkale’ye, Ahmet Nedim Kırcı Hoca eşliğinde üç gün boyunca bütün şehitlikleri geziyorlar. Burada da Germir muhtarımız var, ona da müjde. Orada Germirli bir şehrimizin mezarını bulmuşlar. İnşallah biz mezarlığını yaptırarak güzel bir hale getireceğiz. Bugün akşam yine bir kafile daha gidiyor. Haziran’ın 6’sında yine bir diğer kafilemiz daha gidiyor, elli kişilik. Dolayısıyla tüm muhtarlarımızı Çanakkale’ye götürmek istiyoruz. Birlik beraberlik vurgusunu yaptığımız gibi atalarımızı ziyaret edip Fatiha okuyorlar. O heyecanı onlar da yaşıyorlar ve Ahmet Nedim Kırcı Hoca’yla birlikte unutulmaz bir ziyaret gerçekleştirmiş oluyoruz. Ben de muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu

Barbaros mahalle muhtarı Levent Karakaya ise,”Sayın Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza, muhtar arkadaşlarımıza Çanakkale gezisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bir tarafı devlet, bir tarafı millet olan muhtarlarımıza vermiş olduğu destekten dolayı sizlerin huzurunda Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.