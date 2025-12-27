Başkan Palancıoğlu, 'Türkiye'de en fazla kentsel dönüşüm yapan belediyeyiz'

Tokgöz Grup tarafından organize edilen 2. Konut ve Yapı Fuarı 25-28 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere ziyaretçilerine kapılarını açtı. Burada açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Belediye olarak kentsel dönüşümde Türkiye'de en fazla kentsel dönüşüm yapan belediyelerden bir tanesiyiz. Şu anda 8 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarımız var. Yatay mimari çalışmalarımız var. Dolayısıyla buradaki birçok firma da zaten bizim yüklenicimiz; bu inşaatları yapan firmalar. Kat karşılığı verdiğimiz dairelerin, villaların satıldığını da burada görüyoruz. Firmalar da mutlu, vatandaşlar da mutlu. Dolayısıyla biz kentsel dönüşümde vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Yeni kentsel dönüşüm alanlarımız var. Kayseri'de farklı bir konseptte inşallah yeni bir kentsel dönüşüm çalışması başlatıyoruz. Özellikle eski terminalin hemen karşısındaki Aydınlıkevler Mahallemizde, Hulusi Akar'ın bulunduğu güzergahta, üniversiteyle askeriye arasında yeni bir alanımız var, Teknopark’ın arkasında yeni bir alanımız var. Dolayısıyla kentsel dönüşümde de inşaat sektörünü en iyi şekilde canlandırmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.