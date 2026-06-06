Başkan Palancıoğlu ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programıyla 4 mahalleyi dinledi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mobil Başkan aracıyla gerçekleştirdiği “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” buluşmaları kapsamında; Sakarya, Anafartalar, Keykubat ve Selimiye mahalle sakinleriyle Keykubat Mahallesi’nde bir araya geldi. Melikgazi Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri, teknik ekipler ve ilgili altyapı kurumlarının temsilcilerinin de hazır bulunduğu programda, mahalle sakinlerinin talep, öneri ve ihtiyaçları tek tek dinlenerek yerinde çözümler üretildi.

Melikgazi’de 600 bin nüfusa hizmet verdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu “Mobil Başkanımız ‘Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor’ programı kapsamında muhtarlarımız, teknik ekibimiz, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, KASKİ, Kayseri Gaz, Telekom, Elektrik İdaresi gibi ilgili altyapı kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızla buluşuyor. Hem vatandaşlarımızın taleplerini yerinde tespit ediyoruz hem de hizmetlerimiz hakkında bilgilendiriyoruz. Sakarya, Anafartalar, Keykubat ve Selimiye mahallelerimizi kapsayan bir buluşma gerçekleştirdik. Melikgazi Belediyesi olarak 600 bin nüfusa hizmet ediyoruz. Şu ana kadar Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz, okul sayımız 26’yı geçti 30’a yaklaşıyor. 350’yi geçkin park yaptık, yapmaya devam ediyoruz. 15 aile sağlık merkezi yaptık. Şimdi Keykubat’ta yapılıyor, Sakarya mahallemizde yapımı devam ediyor. Keykubat Mahallesi’nin en büyük ihtiyacı okuldu, bu dönem inşallah onu da çözüyoruz, arsa konusunda son aşamaya geldik. Şu anda Esentepe‘ye yeni bir okul temeli atıldı, Yıldırım Beyazıt‘ta yeni bir okul temeli attık, bir tane daha atıyoruz. Dolayısıyla bizim diğer kurumlara verdiğimiz destek sayesinde oldukça güzel yatırımlar yapılıyor. 7 sene içerisinde 24 cami, 10 tane de Kur’an kursu yaptık. Koştur koştur hizmet yapıyoruz” açıklamalarında bulundu.