Başkan Palancıoğlu Yabancı Öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

Kayseri Medeniyetin Burçları Derneği ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın ortaklaşa organize ettiği Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamında Melikgazi Belediye Başkanı Doç Dr. Mustafa Palancıoğlu Medeniyetin Burçları Derneği'nde  yabancı uyruklu öğrencilerle buluştu.

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  • 23.12.2023 17:06
  • Güncelleme: 23.12.2023 17:06
Başkan Palancıoğlu Yabancı Öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

50 farklı ülkeden öğrencilerin katıldığı Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamında yürütülen “Tecrübe Paylaşımı ve Liderlik” Programında öğrencilerle sohbet etme ve çeşitli konularda tecrübelerini aktarma imkanı buldu. 

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu öğrencilik yılları ile ilgili hatıralarını paylaşarak öğrencilik yıllarında yaptıkları faaliyetlerde her zaman yaptığı işi severek yaptığını bunun çok önemli olduğunun altını çizerek hangi işi yaparlarsa yapsınlar severek yapmaları gerektiğinin önemini anlattı. Palancıoğlu siyaseti düşünen öğrencilere de çeşitli tavsiyelerde bulunarak, siyasetin çok önemli olduğunu Türkiye’de birçok meselenin kaynağının ve sebebinin siyasete dayandığını, yanlış siyasetin yıllarca bu ülkeye birçok konuda zaman kaybettirdiğinin ifade etti. Sorunların ortaya çıkmasına sebep olan siyaset anlayışının yerine sorunların çözümüne yönelik siyasetin önemli olduğunu belirtti. Türkiye’de yıllarca bir sorun olarak ortaya çıkan başörtüsü meselesini siyasi olarak irade ortaya koyarak Cumhurbaşkanımızın çözdüğünün altını çizdi. Aynı şekilde Ayasofya meselesinin çözümünün de siyasi olarak Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirildiğini bu yüzden sorunların çözümü için siyasetin çok önemli olduğunu vurguladı.

Liyakatli, tecrübeli ve kendisine özgüveni olan, yurt dışı tecrübesi olan insanların mutlaka siyasette yer almasının önemini anlattı. 

Daha sonra Başkan Palancıoğlu, Tecrübe Paylaşımı ve Liderlik dersinde öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrencilerin başarılı olmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği, yine başarılı olmak konusunda zaman yönetimine nasıl dikkat edebilecekleri ile ilgili konulardaki sorularını cevaplandırdı. Özellikle kendilerini iyi yetiştirmeleri gerektiğini, mutlaka birkaç yabancı dili iyi bilerek kendilerini eğitim gördükleri alanlarda veya eğitimin dışındaki meraklı oldukları alanlarda da geliştirmenin gayreti içinde olmalarının önemine değindi.  Tecrübe Paylaşımı ve Liderlik dersi öğrencilerle birlikte toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Haber Merkezi

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