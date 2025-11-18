Başkan Palancıoğlu, Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde esnaflarla bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ile birlikte Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi’ndeki asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Odakır, Başkan Palancıoğlu’na sitedeki yapılan çalışmalar, işleri sayısı ve yapısı konusunda bilgiler aktardı.

Odakır, “Melikgazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu’nu sitemizde ağırladık. Oto Sanatkarları Odamızın projesi olan sanayimizde kısa bir gezi yaptık ve asfalt çalışmalarını inceledik. Başkanımız da sağ olsun, siteyi, projeyi oldukça beğendi ve önemli bir çekim merkezi olacağını ifade etti. Sayın Başkanımıza bizlere, esnaflarımıza vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Burada kendilerinin de emeği oldukça fazla. Belediye personelimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Çalışmalar tamamlanınca yakın bir zamanda inşallah kura çekimi yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.