Başkan Rasim Arı, “Kayaşehir, turizm destinasyonu haline geldi”

KAYSERİ (1HA-ÖZEL)-

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kayaşehir’in kent turizmine kazandırılmasıyla ve 2019’dan bu yana yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kayaşehir’in önceki dönemlerde unutulmuş ve terk edilmiş bir vaziyette olduğunu ve turizme kazandırmak adına başlatılan çalışmaların sonucunda tarihi bir zenginliğin ortaya çıkarıldığını dile getiren Başkan Rasim Arı, “Gezi akışının sağlanabilmesi adına alandaki gezi güzergâhlarını düzenledik; bu güzergâhta dönemin Ortodokslarının en büyük kilisesi olan Meryem Ana Kilisesi ve Rum Hamamı da yer alıyor. Kilisemizin restorasyon çalışmaları ayrıca yapıldı. Genel çalışmalar ise kısmen tamamlandı, şimdiden turistik turlar dahi düzenlenmeye başladı. Kayaşehir, bir turizm destinasyonu haline geldi” dedi.

‘ALANIN İLK OTELİNİ BELEDİYE OLARAK AÇACAĞIZ’

Kayaşehir bölgesinin ilk otelinin Nevşehir Belediyesi tarafından yapılacağını söyleyen Başkan Rasim Arı, “Otellerin yapılması hususunda çözülmesi gereken bürokratik süreçleri de sonuçlandırmak üzereyiz. Süreç tamamlandıktan sonra ilk oteli belediye olarak bizler, ilerleyen dönemlerde de özel sektörü de dahil ederek yeni oteller inşa edip turizme katkıda bulunacağız” diye konuştu.

Öte yandan Konya, Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Niğde ve Aksaray’ı kapsayan bölgenin ülkedeki en kıymetli alanlar içerisinde olduğunu fakat bir yandan da en az hizmeti/yatırımı alan bölgenin olduğunu da ifade ederek “Bu alandaki hizmetleri, faaliyetleri artırabilmek ve lobi yapabilmek adına bir birlik oluşturmalı, bölgedeki faaliyetleri artırmalıyız” şeklinde konuştu.