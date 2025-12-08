Başkan Şahan, 'Eğitimlerle harekat kabiliyetimizi ve kriz yönetimindeki hızımızı artırmaya odaklandık'

Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği gönüllülerine yönelik Hızlı Çadır Kurma ve BoO (Harekat Üssü) Alanı Tatbikatı eğitimi gerçekleştirildi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği Başkanı Osman Şahan, ”Gökbörü Arama Kurtarma olarak biz, her zaman sahaya en yüksek hazırlık seviyesinde çıkmayı esas alıyoruz. Bu kapsamda, harekat kabiliyetimizi ve kriz yönetimindeki hızımızı artırmaya odaklandık. Eğitimlerimiz; acil durumlarda kendi yaşam destek ve komuta alanımızı kurmamızı sağlayan Hızlı Çadır Kurma ve BoO (Harekat Üssü) Alanı Tatbikatı gibi kritik lojistik süreçleri içeriyordu. Ben, Gökbörü ruhunu taşıyan her bir arkadaşımla gurur duyuyorum. Bizim için "Hazırlık" görev başlamadan önce tamamlanmış demektir. Bu eğitimler, sadece teknik bilgi aktarımı değil, aynı zamanda zorlu koşullar altında ekip içi iletişimi ve dayanıklılığı güçlendiren birer "oryantasyon" sürecidir. Bizler, milletimizin güvenebileceği, zor anında yanında olacak, iyi eğitilmiş, disiplinli ve gönülden çalışan bir ekibiz. Allah, ülkemizi afetlerden korusun; ancak bir ihtiyaç doğarsa, Gökbörü her zaman en ön cephede olmaya hazırdır” diye konuştu.