Başkan Şahan, 'Gelecekteki hedefimiz orman yangınlarına daha etkin müdahale etmek'

Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği Genel Başkanı Osman Şahan, Cumhuriyet Meydanında kurulan stant hakkında bilgiler vererek, “Bugün burada açılan standın amacı gönüllülük faaliyetimiz. Bu faaliyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü "Gökbörü Yanında Tehlike Uzakta" adlı proje kapsamında destekliyor. Bugün de gönüllülük faaliyeti olması için arama kurtarma ekipmanlarımızın tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Gökbörü Arama Kurtarma Derneği 2023 yılında Maraş depreminden, Kahramanmaraş depreminden sonra orada gidip gördüğümüz yaşanan eksiklikler ve bizim gibi insanların bu ülkeye gerçekten hizmet etmesi gerektiği amacıyla gönüllü olarak kuruldu. Bugün bu geldiğimiz sayıda 100-110'a yakın personelimiz, gönüllümüz hepsi bu işin gönüllüsü ve gönüllü olarak devam etmekte, gönüllü olarak eğitimlerini almakta, gönüllü olarak görevlere gitmekte. Valiliğimiz tarafından kurulduk, onların himayesindeyiz. Ayrıyeten de işte AFAD ve benzeri kurumlarla işbirliğimiz var. Şimdi Gökbörü Arama Kurtarma bir arama kurtarma ve etkinlik organizasyon derneği. Biz arama kurtarma haricinde de faaliyet ve etkinlikler yapıyoruz. Kamp, doğa sporları ve benzeri faaliyetler gibi. Gelecekteki hedeflerimiz daha geniş bir kapsama hizmet edebilmek, bunun yanında su altı arama kurtarma, akarsu arama kurtarma, temel yangında daha kapasiteli, orman yangınlarına daha etkin müdahale edebilecek bir kapasiteye gelebilmek. Bunun için ekipmanlarını tamamlayabilmek ve devletimizin bize ihtiyacı olduğu alandaki ihtiyaçlarını daha büyük kapasiteyle karşılayabilmek için bizim hedef ve misyonumuz aslında çok yükseklerde. İnşallah bu seviyeye de geleceğiz” şeklinde konuştu.