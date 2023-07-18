Başkan Şahin: 'İndirimdeki doğalgazda kazana yansıyan indirimi paylaştırılsın'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, doğalgazda mutfak abonesi olmayanların 25 metreküplük indiriminin ortak ısınma kazanına yansıdığını söyleyerek, bina yönetim şirketlerinin bunları tespit edip ısınma giderinden düşmesi gerektiğini kaydetti.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, meskenlerde ibadethanelerde aylık 25 metreküp olarak belirlenen doğalgaz indirimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, mutfak abonesi olmayan vatandaşların hak ettiği indirimin kazana yansıdığını söyleyerek, bina yönetim şirketleri tarafından bu kişilerin tespit edilerek ısınma giderinden düşürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Doğalgazla ilgili olarak seçim öncesinde vatandaşlara hükümet tarafından bir indirim yapıldı. Bu da meskenlerde ve ibadethanelerde aylık 25 metreküplük bir indirim. Bir yıllık süreydi, iki ayı geçti. Daha 10 ay var. Burada bahçeli müstakil evlerle ilgili bir sorun yok. O ay 25 metreküp indirimi var. 1 metreküp de kullansa 25 metreküp de kullansa o ay ki indirim hakkını kullanmış oluyor. Burada bilinmeyen bir şey var. Eğer o ay sıfır kullanım yapılırsa bir sonraki aya devrediyor. Yani bir sonraki ay mutfakta 50 metreküplük bir indirim oluyor. Bu ayda kullanılmazsa üçüncü aya 75 metreküp olarak devrediyor. Bu devir genelde bilinmiyor. Burası kolay ve anlaşılır ama asıl karmaşık olan ve bütün vatandaşların bilmesi gereken, hatta bina yönetim şirketlerinin ve bina yöneticilerinin bilmesi gereken bir husus var. Burada bir karmaşa var ve hak gaspı gibi bir şey ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Kazana aktarılan kadar indirim yapılsın"

Şahin, Diyelim ki bir binada 20 tane daire var ve bu 20 dairenin 10 dairesi müstakil abone. Ocakta doğal gaz kullanıyor ama geri kalan 10 dairede kullanmıyor. O 10 daire aylık 25 metreküp indirimini mutfakta doğalgaz kullanımında kullanıyor ve o indirim hakkını kazanmış oluyor. Fakat geriye kalan 10 tane abone olmayan daire toplamda 250 metreküplük hakkı kazana geçiyor. Kazan dairesinde 250 metreküplük indirim bütün bina tarafından kullanılıyor. Burada abone olmayan kişilerin hakkı, abone olanlar tarafından bölüşülmüş oluyor. Burada bina yönetimlerine bir iş düşüyor. Binada kimler doğalgaz abonesi değilse onları tek tek tespit edecek ve kazana yansıyan indirimi onlara paylaştıracak. Adil olan budur. Çünkü diğerleri hakkını mutfakta kullanıyor. Fakat bu vatandaşlar kullanmadığı için kazana devrediyor. Doğalgaz şirketleri bu işlemi yapmakta çok güçlük çektiklerini söylediler. Onların bunları tek tek belirleyip tespit etmeleri çok zor. Faturaya yansıtmaları çok zor ama bina yönetiminin bunu tespit etmesi çok kolay. Burada sadece abone olmayanları tespit edip kazana aktarılan indirimi sadece onlara kullandırtacak. Bu adaletli çözümü bina yönetimlerinin yapması gerekiyor" şeklinde konuştu.