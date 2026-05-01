Başkan Şahin '1 Mayıs sendikacıların bayramı, işçilerin değil'

Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

İşçilerin sorunlarının göz ardı edildiğini ifade eden Başkan Şahin, "Bugün 1 Mayıs, ama yarın da 2 Mayıs. Yarın bütün sorunlar kaldığı yerden devam edecek. Bugün kutlayacağız; 'şöyle güzel' diyeceğiz, 'böyle güzel' diyeceğiz ama yarın sorunlar kaldığı yerden devam edecek. Bu sorunların devam etmemesi adına 1 Mayıslarda bir şeyler yapılmasını sekiz senedir söylüyoruz. Fakat bugün Türkiye'nin birçok ilinden, işte yetkili iki tane konfederasyon; otobüslere işçileri doldurup sabaha kadar yol çektirip orada bir dürüm ayran verip kendilerini alkışlattırıp bayram kutladıklarını zannediyorlar. Birisi Afyon'da, birisi Bursa'da. Binlerce işçiyi oraya yığacaklar; bir sürü zahmet, yorgunluk. Yarın onlar yine işine gidecekler yorgun bir şekilde. Ama Türkiye'de işçilerin sorunları hâlâ devam ediyor. İşçilerin mahkemeye verme sorunları, kendileriyle ilgili yargısız infazlar, işten çıkartmadaki verilen kodlar olduğu gibi devam ediyor. Bununla alakalı bir iyileştirme, bir düzeltme çalışması asla yok” ifadelerini kullandı.

"1 MAYIS SENDİKACILARIN BAYRAMI, İŞÇİLERİN DEĞİL"

1 Mayıs’ın işçinin değil sendikacıların bayramı olduğunu belirten Başkan Şahin; “Yine aidatlar. Bakın, 1 Mayıs İşçi Bayramı; evet, öyle söyleniyor ama aslında 1 Mayıs sendikacıların bayramı. İşçilerin değil. İşçiler için hiçbir farkı yok. Sorun çünkü 365 gün devam ediyor, bakın 365 gün değişmiyor. Ama sendikacılar için hakikaten ciddi bir bayram; aylık 6 milyar lira gibi bir gelir alıyorlar işçilerin cebinden. Bakın, memur sendikaları 600 milyon lira alıyor. Bu ülkede memur sendikaları da var. 600 milyon lira onların kasasına giriyor, 6 milyar lira işçi sendikalarının kasasına giriyor. Ne yapıyorlar bu parayı? Bakın, yiyorlar yiyorlar bitiremiyorlar ve holdingleştiler. Bir düşünün ki işçi sendikası holding gibi olmaya başladı. Yani sistem bozuk, sistem yanlış. Bunun konuşulması, bunun tartışılması gerekirken; 'Yaşasın 1 Mayıs İşçi Bayramı', şak şak şak, birkaç türkü, otobüslerle seyahat. Böyle bayram olmaz. Mantık olarak 1 Mayıs'ı sorgulamamız lazım, 2 Mayıs'a odaklanmamız lazım. Hangi sorunlar var, neyi çözdük? Her sene 1 Mayıs'ta bir sorun çözsek işçinin sorunu kalmayacak ama maalesef bu mantık yok. Sadece Taksim'e odaklanılıyor. İktidarın da işine geliyor, sendikaların da işine geliyor. Onlar paraları alıyorlar; iktidarlar da '1 Mayıs'ta sorunları konuşmak yerine 'Taksim'e çıkılsın mı çıkılmasın mı?' ile işi bitiriyorlar. Maalesef işçi sorunlarıyla devam ediyor. Seneye 1 Mayıs'ta da maalesef aynı şeyleri konuşacağız" açıklamasını yaptı.