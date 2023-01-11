Başkan Şahin: “20 kişinin çalışacağı mandıra kuracağız”

Şahin, yeni yılda, kapalı pazar yerinin üzerine Güneş Enerji Santrali (GES) kuracaklarını, eski çöplüğü de ıslah ederek mesire alanına dönüştüreceklerini kaydetti.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, 2022 yılında ilçeye yapılan yatırımları ve 2023 hedeflerini anlattı. 2022/nin hizmet açısından dolu dolu geçtiğini belirten Şahin, “Kamu yatırımları anlamında ilçemize 112 sağlık hizmet binasını kazandırmıştık. Şu anda 112, ASM, TSM sağlık hizmet binamız hizmete girdi. Biliyorsunuz ben esnaflıktan geldim. Esnafımızın istediği hizmetlerden bir tanesi de sadece Ziraat Bankası olmasından dolayı Halkbank Genel Müdürüyle yaptığımız görüşmeler sonucunda belediye olarak Halkbankası’na yer verdik. İnşaat devam ediyor bu ayın 16’sı gibi açmayı planlıyoruz. 2020 yılında şehir stadyumumuzu Gençlik Spor İl Müdürlüğüne devrini yapmıştık. Onlar da stadyumumuzu baştan aşağı yenilediler ilçemize yakışır hal aldı. Şu anda orada günlük 80-300 öğrenci arasında gence eğitimler veriliyor. Değişik spor dallarında gençlerimiz eğitim görüyorlar. Bu durumda gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasına vesile oluyor. 2022 yılında köy konakları, çok amaçlı salonlar yaptık. Mahallerimizdeki mezarlık duvarlarını baştan aşağı yeniledik. 14 kilometreye yakın sıvı asfalt çalışmamızı yaptık. 2022’de yaptığımız 650 metre parke çalışmamızı tamamladık” ifadelerini kullandı.

‘MİLLET BAHÇEMİZİ 2023 YILINDA BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ’

2023 yılı yatırımları hakkında da bilgi veren Şahin, “Biliyorsunuz ilçemiz hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Yaylalardaki hemşerilerimizin hayvanlarına sulaklar yapıyoruz, kilometrelerce öteden su getiriyoruz. Bunların yanı sıra 2023’e bıraktığımız işler de vardı. Hemşerilerimizin ilçe merkezinden uzaklaşınca nefes alacakları bir yere ihtiyaçları vardı. Millet bahçemizi bu yıl içinde yapıp bitirmeyi planlıyoruz. Belediyemizin önündeki parkta meydan düzenlemesi yapacağız. Kapalı Pazar yerimizin üzerine Güneş Enerji Santrali (GES) yapmayı planlıyoruz. Çöplerimizi vahşi depolama alanına dökerken artık çöplerimizi geri dönüşüme gönderiyoruz. Mevcut çöplüğümüzü de ıslah edip o alanı mesire alanına dönüştüreceğiz. Yine bu tarz istihdama bağlı projelerimize devam ediyoruz. Bir taraftan tekstil, bir yandan kabak çekirdeği tesisimiz faaliyette. Süt üretimimiz en az olduğu dönemde bile 20-25 ton süt üretiliyor. Bu sütler özel sektör tarafından toplanıyor, peyniri yoğurdu oradan almak zorunda kalıyoruz. İlçemize 15-20 kişinin çalışacağı mandıramızı kurarak Tomarza’mıza kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.