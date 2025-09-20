Başkan Şahin, “Birine beddua etmek isterseniz, kısa menzilli elektrikli araç almasını önerirsiniz”

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, elektrikli araçların kısa menzilli olanının, dolandırıcıların hedefi haline geldiğini açıkladı. Son dönemde artan elektrikli araç talebinin, sektördeki dolandırıcılık faaliyetlerini de beraberinde getirdiğini belirten Şahin, “Son zamanlarda, tüketicilerde elektrikli araçlara doğru bir yönelim olduğu görülüyor. Özellikle yerli ve milli dediğimiz araçların ardından elektrikli araçlar, tasarruf anlamında daha az tüketim sağladığı için tercih edilmeye başlandı. Ancak, biliyorsunuz ki her sektörde olduğu gibi, o sektöre bir yönelim olduğunda dolandırıcılık da artar. Ülkemiz, dolandırıcılık konusunda oldukça verimli bir ortam sunuyor. Yeni iş kolları, dolandırıcılık yöntemlerini de beraberinde getiriyor. Elektrikli araçlar zaten başlı başına bir sorun. Şarj noktası yetersiz olduğu gibi, menzilleri de genellikle çok uzun değil. Yani bir depoyla 1000 kilometre gitmek, diğer yakıtlı araçlardaki gibi mümkün değil. Bu nedenle, uzun menzil önemli bir özellik. Fakat, şarj sorunları da araç sahiplerinin en büyük sıkıntılarından biri. Artık bir insana beddua etmek istiyorsanız, ona kısa menzilli bir elektrikli araç almasını önerirsiniz. Çünkü her iki dakikada bir şarj edilmesi gereken ve kuyrukta beklemek zorunda kalan bir araç sahibi olmak oldukça zahmetli.Bunu fırsat bilen dolandırıcılar ise şu anda kısa menzilli araçları, uzun menzilliymiş gibi satıyorlar. Yani, 250 bin lira daha fazla bir bedelle, kısa menzilli elektrikli araçları uzun menzilli olarak satmaya çalışıyorlar. Peki, tüketiciler bunu bilmiyor mu? Gerçekte, ancak aracı aldıktan sonra fark edebiliyorlar. Çünkü aracın ruhsatında, tescilinde, sigorta poliçesinde veya aracın başka hiçbir yerinde "kısa menzilli" ya da "uzun menzilli" olduğuna dair bir ibare bulunmuyor” dedi.



Kısa menzilli elektrikli araç dolandırıcılığına bir önlem alınması gerektiğini de belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “O zaman tüketici bunu nasıl fark edecek? Aracı bindiğinde. Ancak o zaman fark ettiğinde, iş işten geçmiş oluyor ve tüketici kandırılmış oluyor. Bu durumda, yerli ve milli araçlarımızın itibarını zedelememek adına, bu durumu engellemek gerekiyor. Aracın üzerinde, kısa menzilli mi uzun menzilli mi olduğunu belirten bir logo, işaret ya da seri numarası olmalı. Şu an bakıldığında, bu araçta da diğer araçlarda da, kısa ve uzun menzilli olduklarını belirten hiçbir işaret yok. Her iki tip araç da aynı seri numarasıyla satılıyor. Tüketici nasıl bilecek bunu? Kısa menzil zaten başlı başına bir dert. Bir kısa menzilli araçla, örneğin Ankara'ya gitmek neredeyse imkansız. Eğer uzun menzilli bir araç almak istiyorsanız, doğru aracı almak zorundasınız. Ancak uzun menzilli diye aldığınız bir aracın kısa menzilli olması durumunda büyük bir sorun yaşanıyor.Sözleşmelerde de "kısa menzilli" ya da "uzun menzilli" ifadesi yer almadığı için, tüketicinin hak arama durumu da söz konusu olamıyor. Burada açıkça bir dolandırıcılık var. Bu dolandırıcılığı engellemek, üreticilerin sorumluluğunda. Aracın üzerinde, sigortasında ya da ruhsatında, kısa ya da uzun menzilli olduğunu belirten bir işaret olmalı. Ayrıca, sigorta poliçesiyle ilgili de bir sorun var. Vatandaş, aracını rahatlıkla "uzun menzilli" olarak sigortalatabiliyor. Ancak sigortacı, aracın kısa mı yoksa uzun mu menzilli olduğunu sorgulayamıyor. Oysa ki sigortacı, buna göre trafik sigortasını düzenlemeli. Bu anlamda ne sigorta firmaları yardımcı oluyor, ne de ruhsatlarda ya da araç üreticilerinin uygulamalarında tüketiciyi koruyacak bir belirti var. Herkes, aslında tüketicinin kandırılmasını sağlamak için bir altyapı oluşturmuş durumda. Bu durumun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Çünkü şu anda bize gelen şikayetlerin sayısı artmış durumda. Tüketiciler, "Uzun menzilli diye aldım, fakat kısa menzilli çıktı. Şimdi de satıcıya ulaşamıyorum." şeklinde şikayetlerde bulunuyor. Bu duruma karşı dikkatli olmak lazım, hem kolluk kuvvetleri, hem sigorta şirketleri, hem de araç üreticileri bu konuda gerekli önlemleri almalı. Aracın üzerinde, sigorta poliçesinde ya da ruhsatta, aracın menzil bilgilerini belirten bir ifade yer almalıdır. Aksi takdirde, dediğim gibi, birine beddua etmek isterseniz, "Allah seni kısa menzilli elektrikli araca mahkum etsin." demeniz yeterli olacaktır” diye konuştu.