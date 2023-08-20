Başkan Şahin: “Dadaloğlu bizlere mertliğin ve yiğitliğin bir örneği olmuştur”

Avşarların derdine derman olmuş, Avşarların öncülüğünü ve sözcülüğünü yapmış, yerli, milli bir halk ozanı yiğit bir Avşar beyidir. Dadaloğlu bizlere iyi niyetin, yiğitliğin, mertliğin, nezaketin ve misafirperverliğin bir örneği olmuştur” dedi.

Tomarza’nın Dadaloğlu Mahallesi’nde 19 – 20 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Tomarza Belediyesi 19. Uluslararası Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenliklerinin son gününde konuşan Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, “Dadaloğlu bir başka güzel, buradan çok güzel gözüküyorsunuz. Bir önceki yıldan daha iyisini yapmak için Büyükşehir belediyemizle el ele omuz omuza vereceğiz bu şenlikleri en güzel şekilde yapacağız diye söz vermiştik. Bu görevler bize nasip olunca, büyükşehir belediyemizle beraber böyle güzel şenlikler de yapıyoruz” dedi.

‘DADALOĞLU, YİĞİTLİĞİN VE MERTLİĞİN ÖRNEĞİDİR’

Festivallerin, şenliklerin birlik ve beraberliği sağlamasının yanı sıra değişik il ve ilçelerdeki vatandaşların buluşmasını sağladığını söyleyen ve Dadaloğlu’nun geçmişinden bahseden Şahin, “Dadaloğlu 19.yüzyıl’da, Toros dağları bölgesinde yaşayıp göç eylemiş, göçebe Avşar Türkleri arasında yetişmiş haktan, hakikatten yana olmuş, Avşarların derdine derman olmuş, Avşarların öncülüğünü ve sözcülüğünü yapmış, yerli, milli bir halk ozanı yiğit bir Avşar beyidir. Dadaloğlu bizlere iyi niyetin, yiğitliğin, mertliğin, nezaketin ve misafirperverliğin bir örneği olmuştur. Dadaloğlu sadece Kayseri’nin değil ülkemizin, Türk Kültürü’nün en kıymetli değerlerinin başında gelir. Bizler Dadaloğlu’nu anmakla bu Türk tarihinin içinde yer alan 24 Türk Boyunu kurdukları büyük Türk Devletlerinin varlıklarını da günümüze taşıyor ve yaşatıyoruz. Kıymetli misafirler biliyorsunuz şenlikler, festivaller, şölenler birlik beraberliğin, kardeşliğin civarda yaşayan hemşehrilerimizin değişik il ve ilçelerde yaşayan hemşehrilerimin de buluşmasına hasret gidermesine vesile oluyor. Aynı zamanda da geçmişimizi hatırlamayı, geçmişimizi gelecek nesillere aktarmaya sebep oluyor. Bu anlamda bu güzelliği sağladığı için geçmişlerimize rahmet ediyor, Dadaloğlu şenliğimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.