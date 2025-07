Başkan Şahin'den İklim Yasası tepkisi 'Bir an önce vazgeçilsin'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan iklim kanunu hakkında açıklamalarda bulundu. Şahin, İklim değişikliği kanununu bir an önce geri çekilmesi gerektiğinden ifade ederek, "Biz sivil toplum örgütleri olarak, bilinçli vatandaşlar olarak yıllardır, bakın aylardır demiyorum, yıllardır geçtiğimiz haftalarda çıkartılan iklim yasasına karşı olduğumuzu beyan ettik. Açıklık getirdik, dedik ki "Bu yanlış, biz bu kanunu istemiyoruz." Biz niye dedik bunu? Çünkü bu yasanın, bu kanunun Paris İklim Yasası'na dayandığını, Fransa'da adının konduğunu, İngiltere'de yazıldığını, Amerika'da imzalandığını biliyoruz. Ve diyoruz ki bu bizim milletimize ait bir yasa değil, dolayısıyla biz bunu istemiyoruz. 1 milyon 200 bin insan TBMM internet sitesine TC kimliğini yazarak itiraz etti: 'Ben bu yasayı istemiyorum,' dedi. Yasa 1.5 ay geri çekildi, 3 ay önce tekrar geri çekildi. Fakat geçtiğimiz günlerde Leman dergisinin o saçma sapan karikatürü bahane gösterilerek yasa paldır küldür geçirildi. Geçti ama bu bizim içimize sinmedi. Bakın, o Meclis'in duvarında "Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir" yazıyorsa, yasanın geçmesinin bir önemi yok. Benim içime sinmedi. Ve ben hâkimsem eğer, egemenlik benimse eğer, ben bu yasayı istemiyorum. Bu yasadan bir an evvel geri çekilmeli. Çünkü ülkeler teker teker çekiliyor. En son İtalya açıkladı. Amerika zaten girmem dedi orda imzalanan sözleşmeye. Adam diyor ki: 'Benim milletime faydalı olacak bir sözleşme değil bu, ben çekiliyorum bundan.' Aklı başında olan ülkeler çekiliyor. Fakat biz böyle 'yerli ve milli' diyerek bunun üzerine gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına bizim şuursuz olmadığımızı, milletin biz olduğumuzu ve bizim bu yasayı istemediğimizi, eğer bu yasa bize faydalıysa bir yetkilinin çıkıp bunun faydası şu şu diyip izah etmesi gerek. Niye yangından mal kaçırır gibi kanun çıkarıldı ya? Biz niye tatmin edilmedik bu kanun konusunda? Bakın, 'Faydası şu,' diye bize niye izah edilmedi? '100 yılımızı şekillendirecek bir kanun,' dediler, 100 dakika konuşmadılar ya! 'İyi kanun, iyi!' Yoo, iyi kanun değil. Sanki bu ülkede iklimi kirletmek, çevreyi kirletmek, iklime zarar vermek serbestmiş gibi, sanki yeni yasaklanmış gibi bir kanun çıkarıldı havası var. Fakat biz bunun böyle olmadığını biliyoruz. İçimize sinmeyen bir yasa ve bir an önce vazgeçilsin bu yasadan. Biz bunu bekliyoruz. Bu anlamda da sesimizi en net ve en gür şekilde, en yakınından Pazar günü ayın 20'sinde, 20 Temmuz'da saat 15.00'te AK Parti Genel Merkezi önünde sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak tepkimizi bir kez daha dile getireceğiz." ifadelerini kullandı.