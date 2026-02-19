Başkan Şahin'den İsrail Hurması uyarısı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı hurmaların İsrail’den ithal edildiğini ve ürünlerin üzerinde menşe bilgisinin belirtilmeden satışa sunulduğunu ifade etti.

Şahin, “Ramazan ayı deyince akla hurma geliyor. Aslında hurmayla orucu açmanın ekstra bir sevabı yok. Yani bir fazileti de yok. Hurma güzel bir meyve, her zaman yenebilir. Sadece Ramazan'da değil. Peygamberimiz de yaşadığı coğrafya itibariyle etrafında hurma ağaçları var. Dolayısıyla sık sık hurma yemiş. Hurmaya yüklenen anlam da birilerince suistimal ediliyor. Ve şu anda Türkiye'de yıllardır kahır olsun İsrail diye diye yorulduğumuz İsrail'in hurmalarını almaya başladık. İsrail'de hurma yetişiyor her tarafa satılıyor. Fakat kutuların üzerine İsrail malı diye yazmıyorlar. Ama kutuların üzerine İsrail malı yazması lazım. İsrail yazsa kimse almayacak. Yazmadan satıyorlar. Kutuların üzerinde hurma lezzetli yazıyor. Ama nereden geldiğini yazmıyor.

Türkiye'de üretilmediği için hurma bir yerden geliyor. Nereden geldiğini bilelim. Şimdi ben onu görüyorum da Tarım Bakanlığı yetkilileri bunu görmüyor mu? Müfettişimiz az. Müfettişler az olabilir ama yaşıyorsun. Sen de hurma alıyorsun. Bir kutuya bak. Yani o kutuların denetlenmesi lazım. Bütün il müdürlüklerine söylüyorum bunu” diye konuştu.