Başkan Şahin'den kira istisnasının kaldırılmasına tepki : 'Bu, kiracının sırtına yük olur'

TBMM’ye sunulan yeni vergi düzenlemesi, kira gelirlerine uygulanan 47 bin liralık istisnanın kaldırılmasını öngörüyor. Bu değişiklikle birlikte ev sahipleri, elde ettikleri kira gelirinden daha fazla vergi ödeyecek. Uzmanlara göre düzenleme yürürlüğe girdiğinde, mülk sahiplerinin yıllık vergi yükü en az 7 bin TL artacak. Yeni uygulamanın 2026 itibarıyla geçerli olması bekleniyor.

Maliye Bakanlığının açıklamış olduğu yeni vergi paketi ile ilgili eleştirilerde bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Maliye Bakanımız yeni bir vergi paketi açıkladı. Bu vergi paketi içinde de bir müjde gibi bir şey sundu. Dedi ki: "Ev sahiplerine ek vergi geliyor." Peki, nedir bu ek vergi? Ev sahipleri, evlerini kiraya verdiklerinde bu kirada 48 bin TL'ye kadar bir muafiyet vardı. Yani, vergiden muaf oluyordu. 48 bin TL'nin üzerindeki gelir üzerinden vergi hesaplanıyordu. Vergi oranları, bu limite göre yüzde 15, yüzde 20, yüzde 25 gibi oranlarla belirleniyordu. Şimdi, Maliye Bakanlığı'na ben şunu sormak istiyorum: Gerçekten Türkiye'de kiraya verenler, aldıkları kirayı size beyan ediyorlar mı? Yani, eğer bu ülkede yaşıyorsanız, insanların kiranın bir kısmını elden aldığını, bir kısmını ise bankaya yatırdığını bilmeniz gerekir. Şimdi, durup dururken bunu bir çözüm gibi sunmak, sadece kiracının sırtına yükleyecek bir yük haline getirmek bir reform ya da müjde değildir. Bir tarafta Cumhurbaşkanı var, diyor ki: "Kiraları düşüreceğiz." TOKİ'nin kiralama yoluyla ev yapmasına başlanıyor. O kirayı düşürmeye çalışırken, Maliye Bakanı kirayı artırmaya çalışıyor. Şimdi zannediyorlar ki, ev sahiplerine kira muafiyetini kaldırınca, vergisi artacak ve bu vergiyi ev sahipleri ödeyecek. Ya ev sahibi öder mi? Kiracının üzerine yıkar. Bu kadar basit. Bunu anlamak için bakan olmaya gerek yok ki, bürokrat olmaya da gerek yok. Bakın, Türkiye'de stopaj diye bir şey var. İş yerlerine uygulanan bir vergi. Stopajı diyorlar, iş yeri sahibi öder diyor devlet. Hangi iş yeri sahibi öder Allah aşkına? Kiracının üzerine koyar, bu kadar basit. Bazen olur ya, doğal gaz zammı yapılacağı zaman bir bakan açıklama yapar: "Meskene zam yapmıyoruz." Nereye yapıyorsunuz? "Sanayiye yapıyoruz." Ha, iyi, tamam, ben rahatladım. Ben meskenim ya, sanayici değilim, bana zam yokmuş. Ya aptal olmayalım, lütfen. Yani, sanayiciye yapılan her zam, ürettiği ürüne maliyet olarak eklenir. Sanayici ne üretiyor? Mikrofon, kamera, ceket, mont… Bunun üzerine koyar o zammı. Hatta, hatta yüzde 10 zam geldiğinde, sanayici yüzde 20 koyar maliyetine. Sonuçta, ben aslında bir ürünü 15 liraya alacakken, 18 liraya almaya başlarım. Ama benim meskenime zam yapılmadı diye sevinirim” diye konuştu.



Öte yandan yapılan düzenleme ile ev sahiplerinin zam yapacağını ifade eden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Ya yıllardır diyoruz ki: "Dürüst olun, bize doğru gelin." Direkt meskene zam yapın ya. Ciddi söylüyorum, sanayiciye, tacire zam yapmayın, meskene zam yapın. Niye? Çünkü bana yapılırsa yüzde 10, ben yüzde 10 fazla öderim. Ama tacire ve sanayiciye yaptığınız zaman, yüzde 20, yüzde 30 daha fazla aldığım ürünlerin fiyatını öderim. Bu da bana daha çok hayat pahalılığı olarak gelir. Bunu bir algı olarak alıştırmışlar kendilerine; yok "Biz meskene zam yapmadık." Ya, bak burada da diyor ki: "Ben kiracıya zam yapmadım, ev sahibine yaptım." Ne yapacak ev sahibi? Kiracıya yükleyecek, kira artacak. Ya, bunlar ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Yani kirayı düşürecek misiniz, artıracak mısınız? Artıracaksanız, açıkça gelin, lütfen deyin ki: "Biz artıracağız kardeşim, kimse kirada oturmasın." Ya gitsin sokakta. Yapmayın bunu, ya. Her oynadıkları kalem, nihai tüketiciye yansıyor. Burada da "Ben o muafiyeti kaldırdım," diyerek, yani ekstra 7-8 bin lira daha vergi yükü getirerek, kiraları en azından yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkaracaklar. Şu anda kiralar ne durumda? 150 bin doların üzerinde yüzde 15 vergi dilimi diyorlar. 150 bin dolara kira kaldı mı Türkiye'de? 250 bin , 300 bin TL'den aşağı kira yok. Bu kiralar yüzde 25, hatta yüzde 30 vergi diliminde olacak. O 48 bin TL'lik muafiyet kalktı. Bu durumda ne olacak? Kiralar yüzde 25, belki yüzde 30 daha artacak. Yani, asgari ücreti geçtik, memur maaşına doğru gidiyor kiralar. Bunu mu başarmaya çalışıyorsunuz? Biz o vergi reformuna da, meskene değil, sanayiciye, tacire ve ev sahibine uygulanan her şeye karşıyız. Yapmayın onlara zam. Direkt bizlere yapın, net olarak zammımızı bilelim” ifadelerinde bulundu.