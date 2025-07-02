Başkan Şahin, 'Elektrik, su ve doğal gazda kısmî ödeme kabul edilsin. Faiz işlemesin'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, elektrik, doğal gaz ve su faturaları ödemelerinde’kısmi ödeme’ olmamasından kaynaklı sıkıntılar yaşandığını belirterek;“Türkiye’de milyonlarca elektrik, doğal gaz ve su abonesi olan tüketicilerin yaşamış olduğu bir sıkıntı var. Diyelim ki bir vatandaş, doğal gaz faturasını ödemeye gidiyor. 10 bin lira faturası var ve son gün. Ama cebinde 9 bin 500 lirası var. Diyor ki karşı taraf; ‘ya tam ödeyeceksiniz ya hiç’. 9 bin 500 liram var bunu alın, 500 lira borcum kalsın, en azından yarından itibaren faiz 500 liraya işlesin. 10 bin liraya işlemesin çünkü 9 bin 500 liram var benim. Ama ‘ya hep ya hiç’ diyorlar. Şimdi bizim aynı zamanda, elektrik, su ve doğal gaz kurumlarına verdiğimiz bir depozito da var. Biz bu depozitoyu neden verdik. Milyarlarca lira depozitolar var. Biz bunu bahşiş olarak mı verdik bunlara. Yani ödeme olmazsa şayet yerine konsun diye verdik. Depozitomuzdan koyarsınız oraya, faiz işletmezsiniz ve bir süre verirsiniz. 10 gün içinde tamamlayın dersiniz. Hayır adeta biz bunlara bahşiş vermişiz gibi bunu hakları sayıyorlar ve vatandaşın kısmi ödemesini kabul etmiyorlar. Gelip doğal gaz firmasıyla da konuştum. Elektrik kuruluşlarıyla da. Diyorlar ki çok uğraştırır bizi. Uğraşın. Yani yan gelip yatmaya mı geldiniz oraya? Nedir yani?” şeklinde konuştu.

Başkan Şahin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı’na (EPDK) konuyla ilgili müracaatta bulunacaklarını ifade ederek; “Vatandaşın mağduriyetini engellemek adına bu ülkede eğer bir hukuk var ise müracaat edeceğiz ve o gününde yatıramayan vatandaşlara, depozitosu olmasına rağmen faiz ödenmesinin iptalini talep edeceğiz. İlk işimizde bu açıklamayı yaptıktan sonra EPDK'dan randevu alıp EPDK'ya gidip, bununla ilgili bir genelge mi gönderiyorsunuz diye yönetmelik mi değiştiriyorsunuz, bir yazı mı yazıyorsunuz ama vatandaşın kısmi ödemesi kabul edilsin. Basit bir düzenleme. Mevzuatta basit bir yazılımdaki düzenleme. Niye eziyet ediyorsunuz? Neden faizci gibi çalışıyorsunuz. Elektrik, su ve doğal gaz kuruluşlarında faiz geliri diye bir kalem mi var? Bu zulme son verilsin. İlk durağımız da EPDK” diye konuştu.