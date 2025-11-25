Başkan Şahin: 'Elektrikte yüzde 130'luk gizli zam kapıda'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, elektrik faturalarındaki “devlet indirimi” uygulamasının aslında zamların gizlenmesi için kullanılan yeni bir yöntem olduğunu iddia ederek uyarılarda bulundu. Şahin, tüketicilerin önümüzdeki yıl ciddi bir artışla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Başkan Şahin: “Eskiden zam konusu çok netti. Bir ürüne bir fiyat artışı yapılırdı ve buna zam derdik. Fakat sonradan birtakım hilelerle zam olayı gizlenmeye başlandı. Fiyat ayarlaması yapıldı denilmeye başlandı, değil mi? Yani fiyat ayarlaması, zam demiyorlar, fiyat ayarlaması. Çünkü zam denmesi tepki çekecek. Fakat şimdi çok daha zeki ve kurnazca bir zam geliyor kapımıza elektrikte. Bizim geçtiğimiz sene başına kadar, hiç yokken ortada, bir devlet indirimi söylenmeye başlandı. Faturalarda yazıyor. Diyor ki, "Aslında faturanız 500 lira da, biz 300 lirasını devlet olarak karşılıyoruz, siz 200 lira ödüyorsunuz." Geçen senelerde bu yoktu. Bu sene başından itibaren yazmaya başladılar. Dedim ki, "Eyvah, bu tehlike. Burada bir şey var. Bunu alacaklar bizden." Ne oldu şimdi? Bakın, bir ay önce bir açıklama yapıldı ve dendi ki, önümüzdeki seneden itibaren tüketime 4000 kilovatın üzerinde olanlar bu indirimden faydalanamayacak dendi. Ve yaptığı indirimi geri alıyormuş gibi bir tablo sundu ortaya. "Ben bir indirim yapıyordum, onu yapmıyorum şimdi"ye dönüştü. O da nasıl? Bir limit getirdi. Bir sene önce 5 bin kilovattı bu, 2025 itibarıyla 4 bin oldu. 2026'da kullanılacak bu 4 bin kilovat. Fakat 2026'nın sonunda şu denecek: "3 bin kilovatı geçenlerden de alacağız." Sonra 2 bin kilovatı geçenlerden ve aslına bakarsanız yüzde 130 gibi bir zam yapılmış olacak. Sadece bu indirim olayından dolayı, normal zamlar hariç. Şimdi bu vatandaşa direkt söylense, tepki çekecekti. Sayın Mehmet Şimşek ekonomisi de denebilir buna. Mehmet Şimşek'in zekice bir bulması da olabilir, bir fikri de olabilir. Ama yani elektriğe, temel gıda maddelerine, bak temel ihtiyaç elektrik, herkesin, evlerinde, sanayinde, ticarethanelerinde. Hani "ticarethaneye zam yapmadık" ya da "sanayiye zam yaptık, meskene yapmadık" diyorlardı ya, hani ticarethaneye zam yapınca ya da sanayiye zam yapınca, o da ürüne zam yapacak, bu bize yine yansıyacak. Aynı şey şimdi direkt tüketiciyi ilgilendiriyor ve milyonlarca insan bu 4 bin kilovattan dolayı o indirimden mahrum kalacak gibi gösteriliyor. Böyle bir indirim yoktu aslında, birden yazmaya başladılar. Önümüzdeki sene normal zamlarla birlikte 4 bin kilovatı geçenlere yüzde 130 gibi bir zam geliyor. Çok da hayırlı olmayacak. Bunu da bildiğimizi bilsinler. Yani biz bunun farkındayız. Bilmeden, çaktırmadan zam yaptık demesinler. Bunu biliyoruz, farkındayız” ifadelerini kullandı.