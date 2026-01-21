Başkan Şahin, 'Güzellik merkezleri mafya merkezlerine dönüştürülmesin'

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, “Müşterilerin banka kartları alınıyor, "Biz 10 taksit yaparız" diyorlar. Kartı alıyor orada çalışan kişi, yetkili kişi, bankayla görüşüyor telefon üzerinden karşılıklı; çünkü onun telefonu üzerinden bankacı, telefon bankacılığı var. Ve tek çekim limit arttırarak yapıyorlar. Burada bir güven problemi var, dolandırıcılık var, müşterinin güvenini kötüye kullanma var, bir sürü sıkıntı var. Ve bunu yapanlar rahat rahat şehir merkezlerinde ot gibi çoğaldılar. Hem vergisel, hem hukuksal, hem adli, hem idari bir şekilde buranın denetlenmesi lazım. Bu soruna bu şehrin yetkililerinin bir 'dur' demesi lazım. Güzellik merkezleri mafya merkezlerine dönüştürülmesin lütfen” dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, güzellik merkezlerinde müşterilerin kredi kartlarının alınarak taksit yapılacağı söylenip limitlerin yükseltilerek tüm paranın çekildiğine dair şikayetler aldıklarını ifade etti.

Şahin, “Güzellik merkezi deyince aklımıza zerafet, nezaket falan geliyor. Fakat güzellik merkezleri dediğimiz bu merkezlerin işleyişine baktığımız zaman hiç de öyle değiller. Bunların en başta denetimiyle ilgili bir boşluk hala devam ediyor. Güzellik merkezleri Belediye tarafından mı denetlenecek, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mı? Her türlü sağlık uygulamasını yapıyorlar insan üzerinde. Yani hastalık yapabilecek, sıkıntı oluşturabilecek... Fakat Sağlık Müdürlüğü ekipleri oraya giremiyor. Son zamanlarda karşılaştığımız bir durum var. Sanki bir işletme değil de bir mafya, çete oluşturmuşlar ve insanlardan para tahsil etme göreviyle bu işi yapıyorlar gibi. Sonuca baktığımızda buraya geliyor; güzellikle hiç alakası yok. Bir günde üç defa şikayet gelir mi bir güzellik merkezinden? Sebebe bakıyoruz, çok enteresan: O gelen müşterilerin banka kartları alınıyor, "Biz 10 taksit yaparız" diyorlar. Kartı alıyor orada çalışan kişi, yetkili kişi, bankayla görüşüyor telefon üzerinden karşılıklı; çünkü onun telefonu üzerinden bankacı, telefon bankacılığı var. Ve tek çekim limit arttırarak yapıyorlar. Mesela 80 bin lirayı birden çekiyor. Vatandaş ne zaman haberdar oluyor bundan? Bir saat sonra ya da bir alışveriş yapacağı zaman, limitin dolu ya da şu kadar artıralım mı falan teklifi gelince, "Ne nasıl olur, benim limitim 30 diyor, nasıl 80 olabilir?" Orada 80 yapmışlar. Burada bir güven problemi var, dolandırıcılık var, müşterinin güvenini kötüye kullanma var, bir sürü sıkıntı var. Ve bunu yapanlar rahat rahat şehir merkezlerinde ot gibi çoğaldılar. Hem vergisel, hem hukuksal, hem adli, hem idari bir şekilde buranın denetlenmesi lazım. Bu soruna bu şehrin yetkililerinin bir 'dur' demesi lazım. Güzellik merkezleri mafya merkezlerine dönüştürülmesin lütfen” şeklinde konuştu.