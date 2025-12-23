Başkan Şahin, habersiz ve zorla yapılan sağlık sigortasına dikkat çekti

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, GSS borçlarının silineceği söylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin, “2012 yılında Genel Sağlık Sigortası zorunlu hale geldi. Niye zorunlu hale geldi? Yani sosyal bir devlet vatandaşını habersiz, gıyabında, zorla GSS'li yapıyor. Aslına bakarsanız isteğe bağlı sigortalar var. Yani ben isteğe bağlı sigorta primini yatırabilirim, sırf hastalık için, sağlık için ya da emekli olmak için ama isteğe bağlı. Böyle bir imkan varken bir işçi işten çıkartılıyor, GSS yapılıyor haberi bile yok. GSS'yi bilmiyor, anlatamadık çünkü ama kanun ne diyor; ben çıkarmışsam herkes bunu bilmek zorunda. Vatandaşları bilmek zorunda olarak görüyor ve gıyabında borçlandırdı. Şimdi şöyle bir duyum çıktı: 2012 ile 2015 arası GSS borçları silinecekmiş. Niye? Çünkü tahsil edemedi, insanlar işsiz, iş bulamadılar GSS'yi niye ödesinler?” diye konuştu.

‘İNSANLAR ZORLA GSS’Lİ YAPILIYOR’

Başkan Şahin, “Olayın ikinci yönü de habersiz GSS yapılan bir vatandaş borçlandırılıyor devlete. Aslında adeta devlete bir gelir kapısı gibi düşünülmüş. Yani vatandaşın sağlığı falan düşünülmüyor. Borçlu olan birisi GSS'ye hastaneye gittiğinde sağlıktan faydalanamıyor. Bunun neresi sosyal devlet? Hiç uyuyor mu sosyal devlet anlayışına? Zaten kanunen isteğe bağlı sigortalılık varsa GSS'yi iptal edin. 2025'e kadarki borçların tamamını silin ve tamamen isteğe bağlı yapın. Çünkü insanlar gıyabında zorla GSS'li yapılıyor, sonra da bir de daha trajik yanı ben GSS'li yapılmışım, hastaneye gidiyorum haberim oluyor. Sonra GSS priminin düşmesi ya da iptal edilmesi için kaymakamlığa gidip konuşuyorum, oradaki saçma sapan sorulara muhatap oluyorum; evde televizyonun var mı, kaç ekran gibi birçok insan bunu bize anlatıyor ama bağrına taş basarak anlatıyor. Bu çok yanlış bir uygulama, GSS'nin derhal iptal edilmesi lazım. Ne sosyal devlete sığar ne hukuka sığar” şeklinde konuştu.