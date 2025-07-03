Başkan Şahin, iklim Kanununa tepkili: 'Bu Kanun Tutmaz!'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu Teklifi", TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşması hakkında açıklamalarda bulundu. Şahin, İklim değişikliği kanununun Türk insanına zarar vereceğini ifade ederek, “İklim yasasının ne getirdiğini şu an ona imza atan ya da kabul oyu veren milletvekilleri bile bilmiyor. Yani tamamen bir muamma. Üstünkörü, basit ifadelerle geçiştirilmiş bir yasa. Aslı, yönetmeliklerle doldurulacak ve ileride bu ülkeye, bu ülkenin insanına ızdırap haline gelecek bir kanun. Bu kanunu biz istemedik; bizim ihtiyacımız olduğu için de çıkarılmıyor. Bu kanun, küreselci hedefler doğrultusunda Türkiye’ye dayatılan ve Türkiye’nin kabul ettiği, Türk insanına zarar verecek bir kanun. Milletimize, doğamıza, hayvanımıza, genetiğimize zarar verecek. Bu kanun bize değil, maalesef küreselcilere fayda sağlayacak. Biz ise sadece zarar göreceğiz. Yıllardır bu yasanın zararlı olduğunu, karşı çıkmamız gerektiğini söylüyoruz ve bu nedenle karşı çıkıyoruz. Hatta bu ülkede 1 milyon 200 bin kişi bizzat Meclis’in sitesinden imza attı. Yani eğer egemenlik milletin ise, millet bu yasayı istemediğini açıkça beyan etti. 219 ya da 240 oyla bu kanunu kabul ederek dayatamazsınız. Egemenlik bizimdir, biz istemiyoruz. Egemenliği Meclis'e vermedik, Meclis sadece bizim adımıza işlem yapabilir” ifadelerinde bulundu.

‘BU KANUN TUTMAZ’

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Biz istemediğimiz bir kanunun neden çıktığını sorguluyoruz. Bu yasa millete sorulmadan geçirilemez. Biz bu ülkenin halkı olarak taş değiliz. Bize sorulmadan çıkarılan bir yasa bu ülkede uygulanamaz. Geçmiş olması, uygulanacağı anlamına gelmez. Bu yasa millete zarar verdiği için biz karşı durmaya devam edeceğiz. Bedeli her ne olursa olsun, bu yasa uygulanmayacak. Çünkü bu yasa milletin ihtiyacı için çıkarılmadı. Bu kanunun ne olduğunu bile izah edemediler. Normalde, en saçma kanun bile aylarca tartışılır, anlatılır, kamuoyu bilgilendirilir. Ama bu yasa, konuşulmadan, izah edilmeden, millet ikna edilmeden geçirildi. Üstelik çok saçma bir gerekçeyle. Bakınız, son günlerde ülke iki konuya yoğunlaştı: Ne olduğunu hepimizin bildiği Leman dergisinin karikatürü –ki bu olayın ortaya çıkmasından beş gün önce yayımlandı– ve Sterling uydularının Türkiye üzerinden geçmesinin ardından çizgi halinde başlayan orman yangınları. Bu iki olay üzerine apar topar bu yasa geçirildi. Bu kanun tutmaz” şeklinde konuştu.