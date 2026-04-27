Başkan Şahin, “İş kazalarından ölümler hesaplanıyor ama ya meslek hastalıkları?”

Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, iş kazalarının sıkça gündeme geldiğini ancak meslek hastalıklarından hayatını kaybedenlerin sayılarının bilinmediğini ifade etti.

TÜM İŞ KONFEDERASYONU'NDAN MESLEK HASTALIKLARI ÇALIŞTAYI

İşçi sağlığı ve meslek hastalıklarına dikkat çekmek Afyonkarahisar’da geçtiğimiz günlerde bir çalıştay düzenlendiğini belirten Başkan Şahin, “İş kazalarının sıkça gündeme geldiğini ancak meslek hastalıklarından hayatını kaybedenlerin sayılarının bilinmediğini belirten Başkan Şahin, “Türkiye’de görmezden gelinen meslek hastalıklarımız diye bir gerçeğimiz var. Bu meslek hastalıklarına da dikkat çekmesi gerekenler aslında sendikalar. Fakat 50-60 senedir hiç dikkat çekilmemiş. İlk defa meslek hastalıkları konusunda çalıştay yapmak TÜM-İş Konfederasyonu olarak bize nasip oldu. Geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar’da ilkini gerçekleştirdiğimiz çalıştaya bizim turizm sendikamız OTİS, sağlık sendikamız Tüm Sağlık Sosyal Hizmetler Sendikası, Karayolu taşımacılığı sendikası KATAŞ-SEN ve inşaat sendikamız Yapı-Yol İş Sen ortaklaşa bunun ilkini Afyonkarahisar’da gerçekleştirdik. Meslek hastalıkları neden önemli? Çünkü biz iş kazalarını biliyoruz ve dünyada her sene her 15 saniyede bir işçi, iş kazası nedeniyle hayatını kaybediyor. Yani 2 milyondan fazla insan dünyada iş kazasından hayatını kaybediyor. Peki meslek hastalıklarından hayatını kaybedenler bilinmiyor maalesef. Hani bir laf var ya; kahvenin kırk yıl hatırı var, ama çayın kendisi hesaplanmadı. İş kazalarını biliyoruz ama meslek hastalıkları hesaplanmadı. Çünkü meslek hastalıkları genel anlamda genel hastalıklar içerisinde kaybedilmeye çalışılıyor. Halbuki meslek hastalıkları çok sinsi. İş kazası anında ortaya çıkar fakat meslek hastalıkları 5-10-15 sene sonra bile ortaya çıkabiliyor. Bu anlamda da işçilerde bir bilinç oluşturup meslek hastalıkları konusunda bir altyapı hazırlayıp, insanların mağduriyetlerinin önüne geçmek lazım. Bu da tabi ki işçi sendikalarına düşüyor. Biz de ilk olarak bunu Afyon’da gerçekleştirdik. Bundan sonra tüm Türkiye’de devamını getirecek şekilde insanların bilinçlenmesini sağlayacağız. Fakat sadece işçinin bilinçlenmesi yetmiyor biliyorsunuz. Türkiye’de daha önce üç tane meslek hastalıkları hastanesi vardı, ikisi kapatıldı. Üçüncüsü kapatılacaktı ama engelledik duruyor. Çünkü tabelası kaldırıldığı anda bu konu tamamen kapatılacak ve işçilerin çalışılmasına devam edilecek. O mağduriyetler normal bir şeymiş gibi, işçilerin tazminatları ödenmeden işverenin de işine geliyor, yetkililerin de işine geliyor. Ama biz bunu kapatmayacağız, bütün işçiler bir meslek hastalığına sahipse bunu bilecek ve hakkını arayacak” dedi.