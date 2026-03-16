Başkan Şahin, 'İşçi için sendikacılıktan sendika için işçiye evrilen sendikacılığımıza neşter vurmamız gerekiyor'

Tüm İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalar, “İstanbuluşma” adıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Türkiye’nin farklı illerinde faaliyet gösteren sendikaların katıldığı programa; Tüm Güven Sen Erzurum’dan, Tüm Birlik İş Bitlis’ten, Tüm Emek İş Şanlıurfa’dan, Taşeron İş Ankara’dan ve Tüm Çay ve Gıda İş Rize’den katılım sağladı. Ayrıca Kataşsen, Tüm Sağlık, OTİS ve Yapıyol İş sendikaları da İstanbul’dan programa katıldı. Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Metin Gündüz’ün ev sahipliğinde gerçekleşen iftar ve istişare buluşmasında, sendikacılık alanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin yaptığı konuşmada, "İşçi için sendikacılıktan sendika için işçi ye evrilen sendikacılığımıza bir neşter vurmamız gerekiyor. Sendika işçi için çalışan, işçinin refahını yükseltmek için kurulan yapılar olması gerekirken, adeta işçiler sendika yöneticilerinin refahını yükseltmek için çalışırlar konumuna geldik. Bu durumdan bütün sorumluluk sahibi yetkililerimiz rahatsız olmalılar" ifadelerini kullandı.