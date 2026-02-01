Başkan Şahin: 'İşçinin promosyonunu Kayserispor'a mı bağışlıyorsunuz?'

Belediye işçilerine ödenecek banka promosyonları hakkında açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi işçilerinin banka promosyon ihalesi yapıldı ve işçilere 60 bin lira ödeneceği söylendi. Bu 60 bin ya da 62 bin liranın gerçekten bankanın verdiği promosyon değeri olup olmadığından hep şüphe ettik. Kurumların verdiği bu rakama hiçbir zaman inanmadık. Dedik ki: 'Bunun üzerinde bir rakam var mı? Varsa bunu niye açıklamıyorsunuz?' Aslında açıkça şunu diyebilirsiniz: 'Ben aslında 100 bin lira aldım fakat bu paranın 38 bin veya 40 bin lirasını belediye için kendime kullanacağım, 62 bin lirasını ise size dağıtacağım.' Bu gayet centilmence ve dürüstçe bir açıklama olurdu, değil mi? Ama bunu yapmıyorlar. İşçiye verecekleri rakamı söylüyorlar fakat aradaki farkı, üstündeki farkı ne yapacaklar? Mesela bu parayı Kayserispor’a mı bağışlayacaksınız? İşçinin buna rızası var mı?” dedi.



Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin işçilerine vereceği banka promosyonları hakkında açıklamalarda bulundu. Şahin, “2007 yılından beri bu promosyon konusundaki hakkaniyetli davranışı ne belediyelere ne de kamu kurumlarına bir türlü anlatamadık. Anlamıyorlar ya da işlerine gelmiyor. O kadar çok ilden, o kadar çok kurumdan ve o kadar çok belediyeden şikâyet var ki... İşte bugünlerde de Kayseri Büyükşehir Belediyesi işçilerinin banka promosyon ihalesi yapıldı ve işçilere 60 bin lira ödeneceği söylendi. Bu 60 bin ya da 62 bin liranın gerçekten bankanın verdiği promosyon değeri olup olmadığından hep şüphe ettik. Kurumların verdiği bu rakama hiçbir zaman inanmadık. Dedik ki: 'Bunun üzerinde bir rakam var mı? Varsa bunu niye açıklamıyorsunuz?' Aslında açıkça şunu diyebilirsiniz: 'Ben aslında 100 bin lira aldım fakat bu paranın 38 bin veya 40 bin lirasını belediye için kendime kullanacağım, 62 bin lirasını ise size dağıtacağım.' Bu gayet centilmence ve dürüstçe bir açıklama olurdu, değil mi? Ama bunu yapmıyorlar. İşçiye verecekleri rakamı söylüyorlar fakat aradaki farkı, üstündeki farkı ne yapacaklar? Mesela bu parayı Kayserispor’a mı bağışlayacaksınız? İşçinin buna rızası var mı? Bu para belediyenin parası değil; belediye işçilere kendi babasının parasını dağıtmıyor. İşçinin hakkını, kamu kaynaklarından elde ettiği gelirlerle işçiye veriyor. Bu sürece aracı olarak banka girdiği için banka; 'Eğer maaşları benim bankama yatırırsanız personel başına şu kadar promosyon veririm,' diyor. Banka da bunu kendi vergisinde ve giderinde kullanıyor; bu durum bankanın işine geliyor ve vergiden düşüyor ama o kısım bizi ilgilendirmeyebilir. Biz burada sadece işçinin eline geçecek paraya bakıyoruz. İşçi ya da memurla birlikte alıyorlar zaten” diye konuştu.



‘BANKA PROMOSYONLARI İŞÇİNİN HAKKIDIR’

Banka promosyonlarının işçinin hakkı olduğunu da belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Bu rakamın üzerindeki parayı nereye harcarsanız harcayın, işçinin rızasını aldınız mı? Çünkü bu işçinin hakkıdır; 2007 yılından beri Başbakanlık genelgesiyle banka promosyonu işçilere dağıtılmalıdır. Ama hep ayak oyunları, hep arkadan dolanmalar, hep bir şeyleri saklamalar ve hep algı çalışmaları yapılıyor... Eğer 'babaysak' babalığımızı yapalım ve işçinin hakkı olan parayı tam olarak verelim. Bu paranın üstünü Kayserispor’a veya başka bir yere harcama hakkına sahip değilsiniz. Buna yetkiniz yok. Bunu dile getirmek için illa bizim mi çıkmamız gerekiyor? İşçinin parasını verin. O işçinin hakkıdır; işçinin parası o bankaya yattığı için işçi o parayı alacaktır. 'Ben bu paranın şu kadarını işçiye dağıtayım, fazlasını şuraya vereyim de oradan hava atayım' gibi bir şeye hakkınız yok” ifadelerinde bulundu.