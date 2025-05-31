Başkan Şahin, kaderine terk edilen 7 asırlık camiye sahip çıktı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; “Kayseri’nin göbeğinde bir tarihi yok ediyoruz. Kimlerle? Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile. Peki, Vakıflar’ın tarihimize bir kastı mı var acaba? Merkezdeki tarihi eserleri yok etmek için mi uğraşıyorlar, yoksa ayakta tutmak için mi? Ben bu sorunun cevabını bulamadım. Vakıflar’ın buna bir cevap vermesi lazım. Bakın, bu taşlar bin yıllık taşlar. Bu taşlar, kendisini hava aldıkça koruyan, yıpranmayan taşlar. Fakat buna sıva çekerek, hava almasını engelleyerek taşların yok olmasını sağlamak gibi bir düşünce var. Ve hiçbir şey yapılmıyor. Namaz kılınırken içeriden dökülen sıvaları temizliyordu imam; gördüm ben bir ara gittiğimde. Herkes de bunu anlatıyor zaten. Dışarıdan da zaten rezalet çok saçma sapan bir görüntü. Tarihe ihanet ediliyor, kültürümüze ihanet ediliyor, atalarımıza ihanet ediliyor. Buna bir son verilsin. Kayseri’ye bir sahip çıkılsın, bunu da gözlerimizle görelim” dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri merkezindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir caminin tarihi özelliklerinin yok edildiğini belirtti. Şahin; “Bu cami yaklaşık bin senelik bir cami, yani bin sene önce yapılmış ve hâlâ ayakta duruyor. Günümüz teknolojisine baktığımızda, 21. yüzyılda yapılan binalar, bu kadar teknolojiye ve imkâna rağmen 100 sene ayakta duramazken; bin senedir ayakta duran, direnen bir yapıyla karşı karşıyayız. Yani bizim tarihimiz, geçmişimiz, geleneğimiz, kültürümüz burada ve işin garibi, bu caminin korunması ve tamiratı da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait, dolayısıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait. Caminin içi dökülüyor. Bu taşlarla yapılan, eski taşlarla yapılan ve bu kadar uzun süre ayakta kalmasını sağlayan yapıya içeriden de dışarıdan da sıva çekilmiş. Şehrin merkezinde, göbeğinde tarih. Yani herkesin arayıp da bulamadığı; Avrupa’daki ülkelerin bin sene önceki tarihlerini ortaya çıkarmak için çabaladıkları bir dönemde, biz şehrin göbeğinde, Kayseri’nin göbeğinde bir tarihi yok ediyoruz. Kimlerle? Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile. Peki, Vakıflar’ın tarihimize bir kastı mı var acaba? Merkezdeki tarihi eserleri yok etmek için mi uğraşıyorlar, yoksa ayakta tutmak için mi? Ben bu sorunun cevabını bulamadım. Vakıflar’ın buna bir cevap vermesi lazım. Bakın, bu taşlar bin yıllık taşlar. Bu taşlar, kendisini hava aldıkça koruyan, yıpranmayan taşlar. Fakat buna sıva çekerek, hava almasını engelleyerek taşların yok olmasını sağlamak gibi bir düşünce var. Ve hiçbir şey yapılmıyor. Namaz kılınırken içeriden dökülen sıvaları temizliyordu imam; gördüm ben bir ara gittiğimde. Herkes de bunu anlatıyor zaten. Dışarıdan da zaten rezalet çok saçma sapan bir görüntü. Tarihe ihanet ediliyor, kültürümüze ihanet ediliyor, atalarımıza ihanet ediliyor. Buna bir son verilsin. Kayseri’ye bir sahip çıkılsın, bunu da gözlerimizle görelim“ ifadelerini kullandı.