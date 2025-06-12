Başkan Şahin, kişisel sağlık verilerinin güvenli olmadığını dile getirdi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastaneleriyle anlaşan şirketin hastaların kişisel verilerini aldıklarını ve bunun milli bir güvenlik meselesi olduğunu söyleyerek, “Bu ülkenin sağlığı kimlere emanet? E-nabız diye bir sistemimiz var buraya bilgiler tabi ki yüklenebilir ama başka bir şirketin, izni dahi olmayan sisteme tüm bilgiler yüklenmemeli. Birileri para kazanacak diye ortada milli bir mesele oluşuyor fakat kimse buna dur demiyor. Sağlık Bakanlığı denetimine tabi tutulmadan böyle bir işlem nasıl yapılabilir ya? Bu ülke yol geçen hali değil, lütfen gerekli tedbirler alınsın” dedi.



Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastaneleriyle anlaşmalı özel bir şirketin hastaların kişisel verilerini topladığını ve bu durumdan da Sağlık Bakanlığı’nın bilgisi olmadığını iddia etti. Şahin, “One Dose diye bir şirket, Türkiye’de icraata başlıyor ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastaneleriyle anlaşıyor. Bu anlaşmanın detayı şu; ikinci bir tıbbi görüş almak isteyen hastalar bu şirkete müracaat ediyor. Bu şirketin hesabına 3 bin lira para yatırıyor, bunun bir kısmı öğretim görevlisine, bir kısmı fakülteye, bir kısmı da şirkete kalıyor. Burada ticari bir uygulama var; evet para kazanılıyor fakat bir de veriler yükleniyor. Yani hastanın bütün bilgileri, işte filmleri, tetkikleri, analizleri, raporları, reçeteleri, hepsi sisteme yükleniyor. Bu sistem bir şirketin sistemi; yani Sağlık Bakanlığı'nın sistemi değil, hastane sistemi değil, doktorun sistemi değil. Bir şirketin sistemi ve bu şirket 1990'larda Amerika'da kurulmuş ve bu işi yapan bir şirket. 2 yıldır da Türkiye'de bu işleme başlıyorlar ve bütün hastanın bilgileri sisteme yükleniyor.Yani burada kişisel veri bir yerlere gidiyor mu, hastanın bilgileri bir tarafa gönderiliyor mu, hiç böyle bir kaygı, endişe yok. İşin ilginç tarafı bu uygulamadan Sağlık Bakanlığı'nın haberi yok. Kimse Sağlık Bakanlığı'na böyle bir izin talep etmemiş, Sağlık Bakanlığı olur tamam size bilgileri yüklesin dememiş. Bu ülkenin sağlığı kimlere emanet? E-nabız diye bir sistemimiz var buraya bilgiler tabi ki yüklenebilir ama başka bir şirketin, izni dahi olmayan sisteme tüm bilgiler yüklenmemeli. Birileri para kazanacak diye ortada milli bir mesele oluşuyor fakat kimse buna dur demiyor. Sağlık Bakanlığı denetimine tabi tutulmadan böyle bir işlem nasıl yapılabilir ya? Bu ülke yol geçen hali değil, lütfen gerekli tedbirler alınsın” diye konuştu.