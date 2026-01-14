Başkan Şahin, 'Önce zam sonra indirim Sebebi politik kaygılar mı?'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin tesislere uyguladığı zam sonrası tepkiler üzerine yeniden fiyatların güncellenmesi ile ilgili açıklama yaparak bu uygulamanın yanlış olduğunu dile getirdi. Şahin, “Geçtiğimiz yılbaşında bir zamla karşılaştık. Neydi? Büyükşehir Belediyesine bağlı Spor AŞ'nin por salonlarında yüzde 100'ü aşkın bir zam yapıldı. Sonra vatandaştan tepkiler geldi, bundan faydalananlardan, siyasilerden. Bu tepki üzerine de Belediye Başkanı zammı yarı yarıya düşürdü. Yani yüzde 100 zam yaptı, sonra yüzde 50 indirim yaptı. Niye zam yaptı, niye indirim yaptı, bunun bir gerekçesinin olması lazım. Biz Tüketiciler Birliği olarak halkın her şeyi ucuza almasını, kaliteyi almasını isteriz. Fakat bunu bir de sorgularız. Niye zamma ihtiyaç duyuldu, sonra neden indirim yapıldı? Eğer bu indirimin sebebi politik kaygılar ise biz bunu kabullenmiyoruz. Bir kamu kurumu var ortada. Bir kamu kurumu zarar ediyorsa ki Spor AŞ zarar ediyordu, o zararı engellemek için zam yapılmış. Yani keyfekeder bir uygulama var ortada. Su yok, ekmek yok, ulaşım yok. Keyfekeder bir uygulama. Yani spor yapmak için insanlar oraya gidiyor, tenis oynuyorlar, yüzüyorlar. Bunun bir bedelinin olması gerekiyor. Kayseri'nin yüzde 1'inin faydalandığı bir hizmetten zarar ediliyorsa bunu yüzde 99'a yüklemek yanlış. Yani onu sübvanse etmek yüzde 99'un sorumluluğu değil. Eğer belediye buradan zarar ediyorsa yapmasın o işi. Biz bu yanlışa karşıyız. Tüketiciler Birliği olarak biz baştan beri hakkaniyetli bir çizgide gitmek istiyoruz. Doğrunun yanında zarar görsek de, yanlışın karşısında zarar görsek de mantığıyla hareket ediyoruz. Burada da belediyenin yapmış olduğu indirimi biz kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.