Başkan Şahin, 'Polisin kafası rahat etmeden, huzurlu olmadan bize hiçbir faydası olmaz'

Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, Cumhuriyet Meydan’ında düzenlediği basın açıklaması ile İçişleri Bakanlığı’ndan polislik mesleği ile ilgili yasal düzenleme talep etti.

Başkan Şahin, “Önümüzdeki günlerde bir Polis Haftası etkinliğimiz var. 10 Nisan Polis Günü olarak kutlanıyor. Polislerimiz bir meslek grubu sonuçta ve bu grubun sadece kendi hayatlarını idame ettirmek, kendilerinin güvenliğini sağlamak, kendi geleceklerini düşünmek gibi bir kaygıları yok. Milletin geleceğini de milletin asayişini de düşünmek gibi bir sorumlulukları var. Bu sorumluluklar onlara bir yükler de yüklüyor tabi ki. Bu yükü bir görev ya da zorunluluk gibi düşünürsek, polislerde çok iyi bir sonuç vermez. Biz zaman zaman polislerin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı’ndan polislerimizle ilgili güzel vaatleri duyuyoruz, sadece bunların gerçekleşmesini bekliyoruz. Polisin bizim güvenliğimizi sağlaması için önce kendi güvenliğini sağlaması lazım, bu evrensel bir kuraldır. Bunu sağlamadan, polisin kafası rahat etmeden, huzurlu olmadan bize hiçbir faydası olmaz. Önce bunu sağlamak gerekiyor. Millet olarak bunu kabul edeceğiz ve bakanlıktan talepte bulunacağız. Tüm memurlar tek şark görevi yaparken, polislerimiz iki defa şark görevi yapıyorlar. Bu ikinci şark hizmetinin kaldırılması gerekiyor, ya da süreyi uzatırsınız. Bunların bir aileleri, evleri var, bazı sorumlulukları var. Sen, gel git gel git yaparsan o zaman bekarlardan polis yapalım. Evliler polis olamaz diyelim, bekarlar rahat rahat gidip gelsinler. Bu bir yük ve daha önce bakanlığımızın taahhüdüdür. Bunun sadece devletteki devamlılık esastır kuralından dolayı gerçekleşmesini bekliyoruz. Polislerimiz devlet memurudur, böyle bakıyoruz olaylara ve bu memurların, diğer memurlar gibi mesai hakkı olması gerekiyor. Bakın birçok meslek grubu, 1-2 saat fazla çalışsa mesailerini alıyorlar. Ama polis memurları ayda 30-40-50 saat fazla çalışıyorlar, ama mesaileri verilmiyor. Bu insanlar evinden izin günün de çağırılıyor. Büyükşehirleri düşünün, evinden iş yerine gitmesi birkaç saat. O izin günü yeniyor, tekrar mesai zamanı mesaiye gel deniyor. Bunlar bir insanın kaldıramayacağı bir yük. Bunların psikolojisini bozmak bizlere fayda vermez. Bunların psikolojisi iyi olacak ki bize faydaları olsun. Artı terfi konusu, çok dile getiriyorum bunu. Liyakat konusunda Cumhurbaşkanımızdan tutun da çiftçimize kadar bakkaldaki Mehmet emmiye kadar herkes şikayetçi. Terfilerde, liyakatin esas alınması, herhangi bir kriterin olmadan, bir şekilde iki dudağın arasından çıkması doğru değil, bu bizi daha kötü yerlere götürür. 10 Nisan’da biz polislerimizin gününü kutluyoruz gibi böyle yalan açıklamalarla değil de bakanlığımızdan bu tarz güzel müjdeler bekliyoruz, bu müjdeleri de milletimiz ve polislerimiz adına dile getiriyoruz” şeklinde konuştu.