Başkan Şahin, “Resmi olmayan yolcu taşımada asla seyirci kalamayız”

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri’deki taksiciler ile bir araya geldi. Başkan Şahin, resmi olmayan yolcu taşıma uygulamalarına seyirci olamayacaklarını, her şeyin kayıt altında olduğu ve yolcunun güvencesinin sağlandığı taşımadan yana olduklarını ifade ederek, “Şu anda Kayseri'deki taksici esnafıyla birlikteyiz. Taksici esnafı, devletin bütün resmi kayıtlarında gözüken, bilinen, valiliğin bildiği, belediyenin bildiği, Emniyet Müdürlüğü’nün bildiği, odalarda ve diğer organlarda kayıtları olan ve çeşitli belgeler almak zorunda olan, tamamen resmi iş yapan arkadaşlarımız. Bunların bütün kayıtları belliyken, ülkemizde hiçbir kaydı olmayan, ne yaptığı ne ettiği belli olmayan, sadece bir aplikasyonla, yani bir mobil uygulamanın cep telefonlarına internetten indirilip iş yapılmasıyla karşı karşıya kalmışlar. Tüketiciler Birliği olarak, her zaman, her daim, tüketicilerin en kaliteli hizmet ve malı en uygun fiyata almasını savunan ve bununla ilgili mücadelesini yapan bir örgütüz. Burada karşımızda bir resmi olanlar var, bir de resmi olmayanlar var. Resmi olmayan bir yolcu taşımada, devletin takip etmediği, herhangi bir kaydın olmadığı, herhangi bir belgenin olmadığı bir olaya biz asla seyirci kalamayız, tarafsız olamayız. Her şeyin kayıt altında olduğu, yolcunun güvencesinin sağlandığı, takibinin yapılabileceği, sorumlunun bulunabileceği bir taşımadan yanayız. Devlet, asayişi tesadüfe bırakamaz. Devlet, bir aplikasyonla kanunların delinmesine seyirci kalamaz. Polisin suç diye ceza kestiği bir sistem, şehrin her tarafında reklam yapamaz. Bu bu kadar basit olamaz. Burada bir acziyet söz konusu ve bu acziyetin giderilmesi lazım. Biz yıllardır merdiven altı üretime, gıdada da kıyafette de, başka mal ve hizmetlerde de her zaman karşı çıktık. Burada da bir merdiven altı hizmet var ve biz buna da karşıyız. Çünkü bir tarafta sigorta, bir tarafta kayıt, vergi, ama diğer tarafta tamamen serbest ve denetimden uzak. Denetimden uzak bir şey doğru değil. Bir gün bir asayiş olayı çıktığında patlıyor ve ülke karmakarışık oluyor. Buna müsaade etmeden devletin bir an önce yasal olanla yasal olmayanı ayırıp, yasal olanları, vergi verenleri, her türlü denetime tabi olanları koruması gerekir. Biz bu konuda bu esnafın yanında, ama tüketici adına da bir şunu isteriz ki; daha ucuza, daha kaliteli hizmet alsın. Bununla alakalı resmi olan taksilerle bunun altyapısını sağlamak gerekirken, başka fırsatlara yol açmak Türkiye'de sadece sıkıntı doğurur. Bu kadar insan ekmeğinin derdine düşer ki bu devletin de işine gelmez. Devlet bunların güvencesini vermek zorunda ve yasal olmayanı asla müsaade etmeden kesmek zorunda. Bu işi yapanlar, o korsan uygulamaya girip de aracıyla yolcu taşıyanlar, yakalandığında Polis tarafından 46 bin 392 lira ceza yiyorlar. Arabalarına 2 ay el konuluyor, trafiğe çıkmak men ediliyor. Yani 3 kuruş kazanacağım derken başlarına böyle bir sıkıntı da gelebilir. Kaldı ki sadece araç sahibi değil, yolcu da 3 bin 84 lira ceza yiyor. 30 lira, 50 lira daha ucuza gideyim derken 3 bin 84 lira ceza da yiyebilir. O anlamda ne vatandaşımızın ceza yemesi, ne de o uygulamaya girenlerin para kazanacağım derken arabasından olup 46 bin TL ceza yemesine razı değiliz. Herkes kanuni olanı, yasal olanı yapsın” şeklinde konuştu.