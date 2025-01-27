Başkan Şahin, sahte kombi servis dolandırıcılarına karşı uyardı

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kombi dolandırıcılığının da arttığını ifade eden Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, dolandırıcıların kendilerini yetkili servis gibi gösterdiklerini söyledi. Başkan Şahin konuyla ilgili, “Memleketimizin kadrolu dolandırıcıları var. Mevsimine göre dolandırıcılar devreye giriyorlar. Yaz mevsiminin ayrı, bahar mevsiminin ayrı, kış mevsiminin ayrı. Kış mevsimindeki kadrolu dolandırıcılarımız da kombi bakımcıları. Kombi bakım bir şekilde isim alıyorlar ve Google'a da ya da internet arama motoruna da biraz para verip, artık çok kolay biliyorsunuz en üstte gözükmek, en sırada gözükmek bir bedelle En üstte gözüküyorlar sanki yetkili servismiş gibi. Kombilerin yetkili servisiymiş gibi öne çıkıp vatandaş da direkt o markayla ilgili yazdığında en üst o çıktığı için direkt onu arıyor. Ve ne oluyor? Bir dolandırıcının aslında kucağına düşmüş oluyoruz. Bu memlekette bir dolandırıcının bu kadar cesaretle, aymaz bir şekilde, rahatlıkla kendisini ilan etmesi, internette en üst sıraya çıkması ve insanların o kışın üşümemek için kombi kullanmak için ihtiyacı olan durumu suistimal etmesi bu kadar kolay olmamalı. Yani bir dolandırıcı o kadar rahat, o kadar kolay ki bu işi yapmak. Bir otoriteden korkmuyor, bir ceza almaktan korkmuyor ve rahatlıkla bunu yapıyor. Şimdi bu olay yargıya taşındığında yargı bu olaya bir dolandırıcılık gözüyle bakmıyor. Diyor ki alacak verecek meselesi dava için. Adam dolandırıcı üzerinde bir şey yok ki. Yani bu dolandırıcı, bu alacak verecek meselesi değil. Sahtekâr bu, baştan tasarlayarak yapıyor bu işi. Ve maalesef dolandırıcılar bizim yargı sürecinin birkaç adım önünde gidiyorlar. Onlar biliyorlar bu işin alacak verecek meselesine dönüştürüleceğini ve ne yapıyorlar? Tamam diyorlar bizim üzerimizde bir şey yok. Tamam alacak verecek meselesi aldım ödeyemedim. Der ki içeriz diyorlar bak cezası yok” diye konuştu.

‘TÜKETİCİLER BİZE ULAŞSIN’

Başkan Şahin kombi dolandırıcılarının bir listesini oluşturduklarını belirterek, “Takip edeceksin icra ile devlet de bulamıyor onu devlet bunu engelleyemediği için biz bir sivil toplum örgütü olarak diyoruz ki sadece kombi dolandırıcılar için değil birçok mesleklerimizde bir arşiv oluştu. Yani repertuvarımız çok geniş. Vatandaş kombi birisini arayacaksa önce bize ulaşsın. Bakın bize ulaşmak ücretli değil. Biz danışmanla falan ücretli yapmıyoruz. Bir bilgi verdiğimizde ücret istemiyoruz. Tüketiciler Birliği’ne sosyal medyadan ulaşabilirler, bana Mahmut Şahin’e ulaşabilirler. Biz kendilerine kimin dolandırıcı, sorumluluğu olamayanların listesini yaptık. Biz tüketicilerimize bilgi veririz, önce bize danışsınlar sonra alışverişini yapsın. Ne kadar kombi dolandırıcısı varsa biz hepsinin listesini yaptık. Devlet bunlarla ilgili sadece alacak verecek takibi yapıyor, onları dolandırıcı sınıfına sokmuyorlar. Bununla ilgili yargısal mücadelemiz devam ediyor, mevzuat hazırlanana kadar önce bize ulaşsınlar, kimin sıkıntı çıkarttığını dolandırıcı olduğunu söyleyelim tüketicilere ona göre davransınlar” şeklinde konuştu.