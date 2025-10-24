Başkan Şahin, 'Taksilerde komisyon ücreti alınması kanuna aykırı'

Taksiyle yolculuk eden bazı vatandaşlar, kartla ödeme yapmak istediklerinde taksiciler tarafından “hizmet bedeli” adı altında ek ücret talepleriyle karşılaşıyor. Bazı taksiciler ise POS cihazının kestiği komisyonu müşteriye yansıtıyor. Vatandaşlar bu tür bir durumla karşılaştıklarında, işlem fişini alarak Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir ve ödedikleri ek ücretin iadesini talep edebilirler.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin kartlı işlemlerde tek çekimlerde ek ücret alınmasının yasal olmadığını belirterek, "Yıllardır bu kanun maddesini söylüyoruz. Bunu da en çok TÜİK istasyonlarında dile getirdik. Kredi kartlarında ve banka kartlarında, tek çekimde komisyon ya da başka bir ad altında bir ücret alınamaz. Bu kanun maddesidir. Yönetmelikler de bunu desteklemektedir. Fakat yıllardır bu ücret alınıyor. Kartlı ödemelerde komisyon ücreti alanlara karşı bir cezai yaptırım uygulanmayınca, caydırıcı bir ceza verilmeyince başka sektörler de bundan cesaret alıyor. Şimdi, aynı şey taksilerde yapılıyor. Taksilerde kredi kartıyla ödeme yapıldığında, bir hizmet ödeme bedeli vesaire adı altında bir başlıkla ek bir komisyon alınıyor. Bu ücrete itiraz eden vatandaş sayısı çok azdır. Kanun ya da uygulamalar maalesef bu uygulamaya itiraz etmeyi vatandaşa bırakmıştır. Bir kanun çıkartıyorsunuz, bunu uygulamayan A kişisi iken niye çözümünü B'den istiyorsunuz? Kanunu uygulamayana dönülmeli ve 'Ben kanun çıkartmışım, bu uygulanıyor mu?' denilmelidir. Bu kişi cezalandırılmalı ve bu durum herkes tarafından görülerek caydırıcılık sağlanmalıdır. Şu anki yaklaşım, 'Senden fazla para mı almış? Git şikayet et' şeklindedir. Ancak kaç kişinin şikayet ettiğini yetkililer çok iyi biliyorlar. Bu durum, 'Tavşana kaç, tazıya tut' anlayışına benzemektedir. Eğer taksiye binilmiş ve kredi kartından dolayı bir ekstra ücret alınmışsa ki taksiciler kendileri ilan ediyor, değil mi? 'Bizde kredi kartı ödemesi vardır' deniyor. Biz, zorla benden kredi kartı alacaksın demiyoruz ki. İsteyen nakit versin, isteyen kredi kartı. Taksici, 'Ben kredi kartıyla ödeme kabul ediyorum' diyorsa, o kanuna uymalı. Kanun diyor ki, 'Tek çekimde ekstra bir ücret alınamaz. Adı her ne olursa olsun.' Müşteri o ücreti ödemek istemez ise de o anda kavga çıkar. Yani ödemeyi zaten yaptınız. Ödemeyi yaptıktan sonra pos cihazından aldığınız fişinizle, Hakem Heyeti'ne başvuruda bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, 'Ben tek çekimli kredi kartı ödemesi yaptım. Orada yazdığı üzere benden şu kadar ek para alındı.' Hakem Heyeti size verdiğiniz ek ücretin iadesini yapar.

‘VATANDAŞ KREDİ KARTIYLA TEK ÇEKİMLİ BİR ÖDEME YAPIYOR İSE DİKKAT ETSİN’

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin vatandaşın bu konuyla bu kadar uğraşmaması gerektiğine değinerek “Kanun çıkarmışsanız siz denetimini yapın. Vatandaşa bırakmayın bunu. Bu vatandaşa eziyet. Dolayısıyla vatandaş bununla uğraşmalı. Uğraşmazsa eğer, başka sektörler bunu ele alacak. Bakkallar alacak, marketler alacak. Herkes yapacak bunu. Buna fırsat vermemek lazım. Vatandaş her ne alırsa alsın, hizmet ya da bir mal. Kredi kartıyla tek çekimli bir ödeme yapıyor ise ödemeye dikkat etsin. Kendisine söylenen ya da etikette yazan fiyat etiketindeki rakamdan fazla ise, onun iadesi için Hakem Heyeti'ne mutlaka başvursun. Çünkü karşı tarafla kavga etmek bir netice vermeyecek. Çünkü artık bu işleme başlamışlar. Ödemenizi yapın, Hakem Heyeti'ne başvurun. Tüketici Hakem Heyetine başvuru bu noktada çok önemlidir: Ne kadar çok kişi başvurursa, haksız yere para alan işletmenin ödeyeceği miktar da artar. Örneğin, bizden 20 lira fazla para alındıysa, Hakem Heyetine başvurulduğunda işletme 200 lira fazla ödemek zorunda kalacaktır. Dolayısıyla, başvuru sayısı çoğalırsa, bu uygulamayı yapmaktan vazgeçeceklerdir. En azından devlet kanunu çıkarıp caydırmadıysa, tüketiciler olarak biz bu caydırıcılığı sağlamalıyız. Kanun zaten ek paranın alınamayacağını söylüyor” diye konuştu.