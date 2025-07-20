Başkan Şahin: 'Ülkemizde cezaların caydırıcılığı yok insan sağlığı ile rahatlıkla oynanıyor'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Tarım bakanlığının satıcılara ve üreticilere karşı yetişme imkanı olmadığını iddia ederek, "Ülkemizde gıdalarımızı kontrol eden denetleyen ve uygunsuz üretim yapanlara ceza kestiğini düşündüğümüz fakat fiziki olarak satıcılara ve üreticilere karşı yetişme imkanı olmayan bir Tarım Bakanlığımız var. Biz bir şikayette bulunduğumuzda müfettiş veya denetimcinin olmadığı, gidemediği gitse yetişemediği bir ortamdayız. Böyle bir ortamda bizim satılan ürünlerin içindekiler kısmında yazanların doğru olup olmadığından emin olmamızı nasıl bekleyecekler. Biz vatandaşlar olarak bundan emin değiliz. Bir ürünün üzerinde etiketinde 'şu var' diye yazıyorsa biz buna doğru diye bakamıyoruz çünkü fiziken yetersizliğini biliyoruz. Burada sıkı bir denetim ve ceza olmadığı için karşı tarafta bunu bildiği için içerisine ne koyduğu kendisi ile, vicdanıyla, ekonomik getirisiyle alakalı. Bir ürünün sağlıklı olması falan değil de ucuz olmasına, ürünün kendisi olması değil de benzeri olmasına, aynı tadı, kokuyu veren ama yapay olmasına bakıyorlar. Tamamen kimyasal ürünler içerisine konabiliyor çünkü böyle bir tablo var böyle bir malzeme var elimizde biz bunu biliyoruz dolayısıyla üzerinde yazanlara güvenemiyoruz. Halbuki biz vatandaşlar olarak bakanlığın bu denetimleri çok sıkı yaptığını kimsenin aklından bile geçiremeyeceği bir mevzuatın hakim olduğuna inanmak istiyoruz, bilmek istiyoruz. Fakat böyle bir ortam yok. Biz caydırıcı, insan sağlığıyla oynamanın aslında trafik kuralları gibi diğer kurallardan üstün olduğunu düşünüyoruz. Cezalar artırılmalı kimse aklından geçirememeli fakat tablo çok açık, çok kolay, cezaların caydırıcılığı yok böyle bir ortamda insan sağlığı ile rahatlıkla oynanıyor sonra da diyoruz ki 'hastaneler dolu bol bol hastane yapıyoruz' ya hastane yapmanın önüne geçmek için bizim sağlıklı ürünler ve sağlıklı hayat tarzını yönlendirmemiz gerekirken tam tersi hastanemiz var hastalanın gidin dercesine adeta bir taraftan hasta edip bir taraftan hastanelerde ilaç veriyoruz ilaç sanki çok iyi bir şeymiş gibi" İfadelerini kullandı.