Başkan Şahin: 'Ülkemizde en az 8 milyon daire boş tutuluyor'

Türkiye'de en az 8 milyon dairenin boş tutulduğunu iddia eden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Ülkemizde herkesin bildiği üzere ciddi bir konut sıkıntısı var. Bu, konut fiyatlarının artması ya da kira fiyatlarının artması şeklinde tezahür etti. Bunun birtakım sebepleri var. Türkiye'de yaklaşık 7,5 milyon insan kirada oturuyor. Bu da nüfus itibarıyla 26 milyona denk geliyor. 26 milyon kişi kirada oturuyor. Peki, kirada oturan kişilerin işgal ettiği daire sayısı 7,5 milyon iken acaba Türkiye'de ne kadar boş daire var? Bakın, kirada oturanlardan daha fazla boş daire var. En az 8 milyon, daha fazla ama en az 8 milyon daire boş tutuluyor. Boş tutulmasının sebebi ne? Diyor ki adam, 'İhtiyacım yok, boş dursun' ya da 'Fiyatlar yükselsin, öyle satayım' Fırsatçı, bir anı bekliyor, fiyatların yükselmesini bekliyor. Arzı daraltıyorlar, talebi çoğaltıyorlar, fiyatı yükseltiyorlar. Şimdi Türkiye'de bu kadar kira fiyatları yüksekken, insanlar bir maaşını kiraya verirken, birilerinin kira fiyatlarını artırmak ya da konut fiyatlarını artırmak adına dairelerini boş tutmalarının karşılığı nedir? En hafif tabiriyle tefeciliktir. Bu insanlar birer tefeci rolü üstlenmişlerdir ve fiyatların artmasını sağlamaktadırlar. Ülkede bu sıkıntı varken, bir maaş bir kiraya giderken devletin buna bigane kalması kabul edilemez. Buna müdahale edilmeli. Avrupa'da bunun örnekleri var. Hani her şeyde Avrupa’yı taklit ediyoruz ya, 3 aydan fazla evini boş tutanların evi belediye kanalıyla kiraya veriliyor. Hatta daha uzun süre boş tutulanların bazı ülkelerde dairelerine el konuluyor. Ama burada tamamen keyfi, fırsattan istifade, daha çok kar etmek adına enflasyonu kamçılayan, tetikleyen bir tefeci güruhu var. Bu tefeci güruhuna müsaade edilmemeli. Gereken yaptırımlar yapılmalı, bir an önce çözüm bulunmalı. Aksi halde toplum daha da büyük ekonomik sıkıntılara giriyor. Bunun sonucu hükümet adına da çok iyi olmaz" şeklinde konuştu.