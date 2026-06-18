Başkan Şahin 'Yarınki Erciyes Zirvesi Toplantısı, bu milletin hayrına değil'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yarın Kayseri’de düzenlenecek iklim değişikliği, su yönetimi ve gıda güvenliği gibi küresel gündemlerin yer aldığı 1. Erciyes Zirvesi ile ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Zirveye ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katılım sağlayacak.

Zirve ile açıklamalarda bulunan Başkan Mahmut Şahin, “Yarın Kayseri'de ‘sürdürülebilir gelecek’ gibi süslü bir laf adı altında bir Erciyes Zirvesi yapılacak. Yarın yapılacak ama daha şu saate kadar zirvenin nerede yapılacağı belli değil. Sabaha kadar bir salondaydı, sabah başka bir salona alınmış, akşama başka bir salona alınabilir. Dolayısıyla biz de arkamıza Erciyes'i alıp, burada bu toplantıyla ilgili konuşulmayacaklarla ilgili biraz kamuoyunu bilgilendirmek istedik. Çünkü yarın çok süslü laflar, pembe tablolar çizilecek, bunun farkındayız. Orada gizlenen bir şey var. Biz o gizlenen şeyi söyleyelim de halkımız, milletimiz, kamuoyu bunu bilsin ve ilgili birimler de üzerine düşeni alsın. Eğer dönülebilecekse dönsünler diye bir uyarıda bulunmak istiyoruz bir sivil toplum örgütü olarak millet adına” diye konuştu.

“O SÜSLÜ LAFLARA KANMAYACAĞIZ”

Tarım, hayvancılık ve sanayi konusunda Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle rekabet edemediğini ifade eden Başkan Şahin; “Bizim sanayicimiz, gelişmiş ülkelerin sanayicileriyle yarışamıyor zaten, bir rekabet etme gücümüz yok. Tarımımızın hiç yok, hele hayvancılık sürekli et alıyoruz dışarıdan. Böyle bir ortamda biz yeşil, çevre, sıfır atık falan laflarıyla aslında gizlenen vergileri açıklamak istiyoruz. Burada bizim tarımımız, hayvancılığımız zaten geride, son darbeyle bitirmek istediklerinin farkındayız. Kendileri de farkında fakat böyle söylemiyorlar. ‘Şöyle güzel yapacağız, böyle çevremiz olacak, sıfır atık olacak’ diyerek aslında ek vergiler geliyor. Bu yarınki konuşmaların tamamı bize enflasyon ve hayat pahalılığı adı altında dönecek arkadaşlar. Bu bunu herkes bilsin. Bunun biraz geç farkına varacağız ama ben yarın şahsen Sayın Mehmet Şimşek'i beklerdim buraya. ‘Nasıl güzel vergiler koyacağız’ demesini beklerdim ama Çevre, Tarım ve Sanayi Bakanı geliyor. Sanayi ve tarımda dönüşme adına, iklim adına aslında olmayan tehlikeleri abartarak bize yeni vergiler, yeni yaptırımlar uygulanacak. Halkımıza bu vergiler hayırlı olmasın tabii. Geri dönüleceği ümidimiz var mı? Var. 2022'ye kadar daha adil bir dünya sloganını atan yöneticilerimiz, 2022'de ne oldu da birdenbire iştahlı bir şekilde bu iklim değişikliğine arkasını iyi düştük biz? Bu bir zeka işi değildir, bakın, bu başka bir şey. Biz farkındayız bu oyunun ama o süslü laflara kanmayacağız. Yarın söyleseler de kanmayacağız, bugüne kadar da kanmadık” açıklamasını yaptı.

“YARINKİ TOPLANTI BU MİLLETİN HAYRINA DEĞİL”

Sözlerinin devamında Başkan Şahin, “Çevre Bakanımız biliyorsunuz 455 bin konut yaptı. Depremdeki mağdurlara can suyu oldu bu. Teşekkür ediyoruz, güzel bir şey. Hâlá Türkiye'nin yarıya yakını kirada oturuyor. Devletin barınma sorununu çözmesi lazım, herkesin ev sahibi olması lazım. 455.000 konut iyi. Fakat şimdi çevre, sıfır atık diye sürekli konferanslar veren, anlatım yapan ve yeni yaptırımlar uygulayacak olan bakanımıza hiç çalışmadığı yerden birkaç sorum olacak. Bu yaptığınız 455.000 konut dönüşümlü mü? Hangi malzemeleri dönüşümlü? Mesela çatılarında su dönüşümü yaptınız mı? Herkese yaptırım olarak uygulayacağınız şeyleri kendi 455.000 konutunuzda yaptınız mı? Lütfen samimi olalım. Bakın, bu milletin kaderiyle oynamayalım. Bu milleti bir alamete bindirip kıyamete götürdüğünüzün farkındayız ama buna gücümüz yettiği kadar, sesimiz çıktığı kadar karşı çıkacağız. Yarınki toplantı bu milletin hayrına değil. Bunu buradan ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.