Başkan Şahin, 'Yediğiniz işçi promosyonları orucunuzu bozar'

Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin işçilerin promosyon hakkı ile ilgili açıklamalarda bulunarak işçinin direkt hesabına yatırılması gerektiğini ifade etti. Şahin, “Bankaların vermiş olduğu o maaş karşılığındaki promosyon, kamu kurumlarında halledildi. Yani çok net istediğimiz şeffaflık olmamasına rağmen, kamuda çalışanlar bankaların verdiği promosyonları alıyorlar. Memuru da işçisi de alıyor. Fakat özel sektörde promosyon alan fabrikalar, işverenler bu promosyonları işçilerine dağıtmıyorlar. Aslında bu promosyon niye veriliyor? Oradaki işçilerin maaşını bankadaki açılan hesaba yatırması karşılığı veriliyor. Yani işçinin hakkı. O insanlar bankanın bir müşterisi oluyor. Kredi kartı alıyorlar o bankadan, konut kredisi alabiliyorlar, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi... Bir müşteri oluyor, havalelerini oradan yapıyor, hesabı orada çünkü. Banka da bunun karşılığında bir jest olarak işçilere promosyon veriyor. Fakat özel sektördeki patronlar işçinin bu promosyonunu alıp yiyorlar. İşçinin hakkını yiyorlar. Aslında genelgenin ya da yönetmeliğin özel sektörü de kapsayacak şekilde bankalar tarafından direkt hesaba yatırılması talimatı verilirse bu sefer işverenin hesabına yatırılmaz ve işçi direkt o parayı alır. Özel sektörde çoğunluk asgari ücret, hatta altında çalışıyor. Dolayısıyla o promosyon işçiye güzel bir destek olacak. En az 5-6 milyon özel sektör işçisi bu promosyondan faydalanacak. Bunun önünün açılması lazım. Ama işverenlere de şu uyarıyı yapmamız lazım: Eğer Müslümansak bu helal değil. Müslüman değilsek bu doğru değil. İşçinin hakkını vermeleri lazım. Hele hele Ramazan ayına giriyoruz. Ramazan ayında oruç tutan işverenler için söylüyorum: Yediğiniz o işçi promosyonları orucunuzu bozar. Buna dikkat edin lütfen” diye konuştu.