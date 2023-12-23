Başkan Şahin, 'Zamantı Irmağı temizlendi'

Tomarza Zamantı Irmağı'nda geçtiğimiz nisan ayında ölü balıklar kıyıya vurmuştu. Suyun arıtılıp, ırmağın debisinin yükseltildiğini dile getiren Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, 'Teknik anlamda gerekli çalışmalar yapıldı.

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  • 23.12.2023 03:18
  • Güncelleme: 23.12.2023 03:18
Başkan Şahin, 'Zamantı Irmağı temizlendi'

Son aşamada da Tarım Bakanlığımız Zamantı Irmağı’na alabalık yavruları bıraktı. Zamantı Irmağı’nın etrafında orayı kirleten bir tesis yok. Şu an da temizlendi” dedi. 

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Kayseri'nin Pınarbaşı Yahyalı, Develi ve Tomarza ilçelerinde bulunan Zamantı Irmağı'nda geçtiğimiz nisan ayında onlarca ölü balığın kıyıya vurması gündem olmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin Zamantı Irmağı’nın temizlendiğini söyleyerek, “Geçtiğimiz dönemde Zamantı Irmağı’nda yaşanan sıkıntı bizden kaynaklı değildi. Pınarbaşı’ndan kaynaklı bir sıkıntıydı. Su içerisindeki balıklar ölmüştü. Su arıtıldı. Suyun debisi yükseltildi. Teknik anlamda gerekli çalışmalar yapıldı. Son aşamada da Tarım Bakanlığımız Zamantı Irmağı’na alabalık yavruları bıraktı. Zamantı Irmağı’nın etrafında orayı kirleten bir tesis yok. Şu an da temizlendi. Mevcut balıkların yaşadığı söyleniyor. Zamantı Irmağı bizim için değerli. Buradan çiftçilerimiz sulama yapıyor” ifadelerini kullandı.

1ha

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